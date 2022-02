Pappardelle façon Stroganov

Quand on pense à un plat réconfortant et qui va plaire à toute la famille, cette recette est un incontournable.

Simple et rapide à préparer, la pappardelle est parfaite pour un plat de semaine, mais sera tout aussi bien pour un repas entre amis le samedi soir. Riche et savoureuse, la crème sure apporte une texture soyeuse en bouche et une touche d’acidité qui enrobe la viande et les champignons. Quelques copeaux de fromage parmesan et le tout vous charmera.

