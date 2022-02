Paris sportifs: Mikaël Kingsbury sera médaillé d’or

Pour un parieur souhaitant empocher plusieurs dollars, le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury ne constitue pas nécessairement une option valable en fin de semaine.

La finale des bosses des Jeux de Pékin aura lieu samedi et le Québécois est nettement favorisé pour conserver son titre olympique. Le site Mise-o-jeu lui accordait vendredi une cote de 1,35 pour une victoire. Pour leur part, le Suédois Walter Wallberg et le Français Benjamin Cavet ont des cotes de 6,50 et de 9,00, respectivement.

Ceux prévoyant un triomphe du Japonais Ikuma Horishima ou de l’Australien Matt Graham, qui devront tous deux franchir l’étape de la deuxième qualification, auront à sélectionner «Tout autre individu» (3,50).

La même plateforme offre également l’opportunité de miser sur l’identité du vainqueur de la compétition du Big Air de ski acrobatique chez les hommes. Le Québécois Édouard Therriault (22,00) pourrait rapporter gros s’il surprend, tout comme les Canadiens Teal Harle (17,00), Evan McEachran (30,00) et Max Moffatt (45,00). L’Autrichien Matej Svancer est le favori à 3,00. La compétition s’amorcera dimanche avec les qualifications.

Match des étoiles

Par ailleurs, du côté de la Ligue nationale de hockey, Mise-o-jeu prévoit une victoire des représentants de la section Atlantique au tournoi du match des étoiles qui se déroulera samedi à Las Vegas.

Avec une cote de 3,00, la formation comprenant Nick Suzuki, du Canadien de Montréal, est favorisée vis-à-vis ses trois rivales. Les chances de l’emporter de la Pacifique et de la Centrale sont évaluées à 3,25, tandis que la Métropolitaine – sans Alexander Ovechkin – fait figure de négligée à 3,50. L’Atlantique comptera sur des joueurs redoutables en attaque, entre autres Jonathan Huberdeau, Steven Stamkos et Auston Matthews.

