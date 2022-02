Pékin 2022 : Justin Trudeau rappelle son message à la Chine

Tout en souhaitant bonne chance aux 215 athlètes du pays qui participent à cette compétition internationale Pékin d’ici le 20 février, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a de nouveau exprimé ses inquiétudes relatives à la Chine.

M. Trudeau, dont le pays entretient des relations diplomatiques plutôt corsées avec le gouvernement du président Xi Jinping, dit espérer du changement dans les décisions politiques chinoises, mais que le contexte actuel n’empêchera pas les porte-couleurs de l’unifolié de disputer leurs compétitions et d’y exceller.

«Sur la scène internationale, le Canada plaide d’une voix forte pour la protection et la promotion des droits de la personne. Nous restons profondément préoccupés par les rapports de violations des droits de la personne en Chine, y compris en ce qui a trait à la persécution des Ouïghours. Par conséquent, le Canada n’envoie aucune représentation diplomatique à Pékin. Malgré cela, nous soutenons de tout cœur les athlètes d’Équipe Canada qui vont compétitionner sur la scène mondiale», a-t-il précisé par voie de communiqué, vendredi.

D’ailleurs, Ottawa dit avoir bien à l’œil ce qui se déroule en sol chinois, surtout quand il est question du mieux-être de ses athlètes.

«Au moment où la compétition commence, la sécurité de nos athlètes, de nos entraîneurs et de leurs partisans est notre priorité absolue. Notre gouvernement soutient le Comité olympique canadien afin d'assurer la sécurité d'Équipe Canada et ainsi de permettre à nos athlètes de se consacrer à leurs compétitions», a mentionné la ministre des Sports, Pascale St-Onge.

Remède contre la COVID-19 Pendant que plusieurs Québécois réclament à grands cris un déconfinement complet du sport, notamment par le biais du mouvement «On veut jouer», M. Trudeau a insisté sur les bienfaits de l’activité sportive sur les athlètes présents à Pékin.

«Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nos athlètes ont surmonté de nombreux obstacles éprouvants pour leur santé physique et mentale, notamment l’incertitude entourant leur plan d’entraînement et les compétitions à venir. Malgré ces difficultés, ils n’ont jamais cessé d’incarner les valeurs canadiennes et olympiques de courage, de détermination et d’intégrité. J’espère que leur persévérance, leur résilience et leurs performances sauront inspirer une nouvelle génération de Canadiens à faire du sport et à être actifs physiquement», a souhaité le premier ministre.

Vendredi, la hockeyeuse Marie-Philip Poulin et le patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin ont agi à titre de porte-drapeaux de la délégation canadienne ayant défilé durant la cérémonie d’ouverture.

