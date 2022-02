Pékin 2022: les JO de la météo

Les premières médailles olympiques sont décernées, à compter de ce samedi aux Jeux de Pékin, et pour bon nombre de disciplines, un coriace adversaire se dresse pour possiblement influencer quelques résultats : la météo.

Pour les sports disputés à l’intérieur, le problème est moindre, mais un froid glacial et de forts vents sont présents, particulièrement dans les montagnes.

«La piste n’est vraiment pas facile. Il fait froid et il vente beaucoup en haut du parcours», faisait d’ailleurs remarquer le champion québécois Mikaël Kingsbury, plus tôt cette semaine, au terme de la première phase des qualifications de l’épreuve des bosses.

Si chaque athlète doit composer avec la situation, il va sans dire que les éléments de la nature sont propices à mêler les cartes.

Prévue samedi matin, la finale masculine des bosses, avec Kingsbury, fera ensuite place à la compétition féminine dimanche au Centre de neige Genting, situé à Zhangjiakou.

Toujours au ski acrobatique, les sauteurs auront aussi fort à faire pour bien performer durant les jours suivants, avec les Marion Thénault, Flavie Aumond et Miha Fontaine, parmi tant d’autres.

Dans les montagnes...

Au cours du présent week-end, des médailles seront notamment octroyées en ski alpin, ski de fond, saut à skis et biathlon. Or, on prévoit que le mercure sera sous les -30 degrés Celsius à certains endroits dans les montagnes, dont au Centre national de ski alpin de Yanqing. Un aperçu de la situation pourra notamment être observé samedi et dimanche dans le cadre de l’épreuve de descente chez les hommes. Suivront par ailleurs les compétitions de snowboard, avec le slopestyle et le Big Air, entre autres.

Le vent est sans doute le principal facteur pouvant causer des ennuis aux athlètes, surtout s’il est question de bourrasques. Il faut notamment aux penser aux biathlètes qui, aux tirs, risquent d’avoir certaines difficultés à atteindre les cibles. On raconte d’ailleurs que les vents sont grandement présents au stade de biathlon de Zhangjiakou.

«Ce sera un peu plus une loterie, il faudra de la chance», estimait d’ailleurs l'entraîneur de tir de l'équipe féminine de Norvège Patrick Oberegger, tel que cité par l’Agence France-Presse.

Un porte-drapeau torse nu

D’entre tous les athlètes présents à Pékin, la palme de celui qui compose le mieux avec la météo jusqu’à maintenant revient sans doute à Nathan Crumpton, qui pratique le skeleton. Le représentant des Samoa américaines a ainsi défilé torse nu lors de la cérémonie d’ouverture, vendredi, lui qui était porte-drapeau.

Et dire qu’il faisait soleil et 26 degrés Celsius, dans la journée de vendredi, aux Samoa américaines...

