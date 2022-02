Recul des ventes immobilières en janvier à Montréal

Les ventes immobilières ont accusé un recul pour le mois de janvier à Montréal, une baisse qui n’avait pas été observée depuis 2018 dans la région de la métropole, selon les données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Les ventes de résidences ont ainsi baissé de 27 % pour le premier mois de l’année 2022 par rapport à la même période en 2021, en enregistrant 2 836 ventes totales contre 3905 l’an dernier.

«La combinaison du retour de restrictions sanitaires plus sévères avec la vague Omicron, de l’anticipation du mouvement haussier des taux d’intérêt, déjà observable sur les taux hypothécaires fixes de cinq ans, et de l’arrivée de nouvelles opportunités en ce début d’année remet au centre des priorités l’acquisition d’une nouvelle propriété pour les acheteurs expérimentés et les investisseurs», a constaté Charles Brant, directeur du Service de l’Analyse du marché à l’APCIQ.

Les plus importants reculs ont été perçus dans les marchés périphériques de Vaudreuil-Soulanges (-40 %), de la Rive-Nord (-33 %), puis de la Rive-Sud (-30 %). La baisse est plus modérée pour Laval (-26 %), Saint-Jean-sur-Richelieu (-24 %) et sur l’île de Montréal (-21 %).

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, le repli des ventes a été marqué pour les unifamiliales (-32 %), suivies des petits immeubles à revenus (-23 %) et des copropriétés (-22 %).

Le manque d’inscriptions et l’activité des acheteurs expérimentés ont par ailleurs fait grimper les prix vers de nouveaux records, notamment pour les résidences qui se situent sur la Rive-Nord, la Rive-Sud, Vaudreuil-Soulanges et Saint-Jean-sur-Richelieu.

En moyenne, le prix pour les résidences unifamiliales a augmenté de 25 % (541 000 $), quand une hausse de 19 % a été perçue pour la copropriété (381 000 $). «Le prix des plex atteint également un nouveau record de prix pour cette période de l’année à 712 500 $ (+9 %)», a-t-il été précisé.

Une progression constante des prix à Québec

«Le marché de Québec débute l’année avec une bonne vigueur, quoique le nombre de transactions soit en retrait pour cette période de l’année par rapport à ce que l’on a connu au cours des deux dernières années qui furent exceptionnelles», a expliqué M. Brant.

Le nombre de ventes a aussi connu une diminution dans la RMR de Québec en janvier, avec un recul de 16 % par rapport à janvier 2021, lorsqu’un record historique de 817 ventes avait été signalé.

Les prix médians ont également atteint de nouveaux records pour les unifamiliales (+15 %) et la copropriété (+9 %), avec des prix respectifs de 325 000 $ et 217 000 $. Les plex ont quant à eux reculé de 1 % pour une somme de 347 250 $.

