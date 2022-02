Red Hot Chili Peppers : un premier extrait en six ans

Le groupe californien Red Hot Chili Peppers est de retour après six ans d’absence sur disque. Le vidéoclip de Black Summer, le premier extrait de ce douzième album à paraître le 1er avril prochain, vient tout juste d’être dévoilé sur leur chaîne YouTube.

La vidéo présente un Anthony Kiedis moustachu et ses amis musiciens dansant et jouant devant divers paysages de la planète : des villes, des icebergs de l’Arctique, des autoroutes, une forêt, des volcans, le désert, des aurores boréales et des couchers de soleil. Black Summer ne déçoit pas les admirateurs de la formation originaire de Los Angeles; leur son étant fidèle aux origines sonores rock et dansantes des oeuvres qui les ont rendus célèbres.

Il s’agit de la première pièce originale à être dévoilée au public depuis le retour du guitariste John Frusciante au sein du groupe, en 2019.

Ce nouvel album, fort attendu, sera baptisé «Unlimited Love». Le dernier album du groupe, The Getaway, était sorti en 2016.