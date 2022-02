Souper en amoureux dans une chambre d’hôtel

En ce mois de la Saint-Valentin, plusieurs hôtels et restaurants s’allient pour offrir un concept des plus originaux. Quoi de plus romantique qu’un souper en tête à tête dans une chambre d’hôtel !

Comme des amants secrets, évadez-vous le temps d’une soirée, bien cachés dans votre restaurant privé. C’est l’occasion de vous faire servir comme des rois, tout en découvrant des menus gastronomiques créés spécialement pour l’occasion par des chefs réputés.

Découvrir le Vieux-Montréal

Photo courtoisie

Plusieurs hôtels du Vieux-Montréal offrent des forfaits pour 2 à 4 personnes, permettant d’expérimenter les menus de différents restaurants, dont les spécialités vont de l’asiatique aux fruits de mer.

Découvrez la magie hivernale de ce quartier historique, avant de vous réfugier dans votre chambre d’hôtel, où un service attentionné vous fera vivre des délices insoupçonnés. Différents forfaits sont offerts, avec ou sans la nuitée.

Il est possible de déguster homard et fruits de mer du Pincette à l’Auberge du Vieux-Port, un menu 4 services du Maggie Oakes à l’hôtel William Gray, ainsi qu’un repas unique alliant cuisine française et nipponne, composé par le Kyo Bar et la Brasserie 701, et servi à l’hôtel Place d’Armes. Le Méchant Bœuf et le Nelli combleront les amateurs de steak et de vin nature avec un menu servi à l’hôtel Nelligan.

Montréal en Lumière

Photo courtoisie

Pour une deuxième année consécutive, les forfaits Couette et Gastronomie sont de retour, dans le cadre du festival Montréal en Lumière qui se déroule du 17 au 27 février.

Grâce à des associations entre hôteliers et restaurateurs, les festivaliers peuvent s’offrir une expérience gastronomique spécialement conçue pour l’occasion dans le confort de leur chambre ou dans la salle à manger de l’hôtel.

Découvrez la dizaine d’hôtels participants : montrealenlumiere.com/Gastronomie/CouetteGastronomie

Escapade au Château

Photo courtoisie

Comme des princes et des princesses, vivez la vie de château grâce à l’expérience inoubliable d’un souper servi à la chambre dans le décor luxueux du mythique Château Frontenac, dans le Vieux-Québec.

Vous découvrirez le talent du nouveau chef du restaurant Champlain, Hugo Coudurier, cumulant plusieurs années d’expérience dans des établissements de classe mondiale, dont des restaurants étoilés Michelin.

Environnés d’une vue majestueuse donnant sur le fleuve Saint-Laurent et le Vieux-Québec, vous dégusterez un menu composé de merveilles du terroir québécois, dont foie gras et fruits de mer locaux, champignons sauvages et épices boréales, accompagné d’une bouteille de vin sélectionnée.

Pourquoi ne pas faire durer le plaisir le lendemain en faisant la grasse matinée ? Un plateau déjeuner est servi à la chambre.