Spécial Saint-Valentin: l’amour à table

Pandémie ou pas, tout le monde ne va pas ou ne souhaite pas aller au restaurant pour la Saint-Valentin. Ceux qui réussiront à avoir de la place au restaurant, avec les contraintes des consignes sanitaires, sont bien chanceux. Et pour les autres alors ?

Depuis deux ans, et même plus, les restaurateurs, traiteurs, boutiques et épiceries gourmandes proposent de merveilleuses options pour les amoureux, dans tous les sens du terme, de bonne cuisine. Beaucoup de restaurateurs ont élaboré des menus à emporter, mais certains menus sont parfois tellement complexes et comportent tellement d’étapes à suivre que le temps de préparation en cuisine à la maison devient un stress. J’ai donc sélectionné pour vous des commerces qui offrent de grands moments de bonheur gourmand, sans contrainte, afin que vous passiez vraiment une soirée d’amour tout en douceur.

Des pâtes de rêve

Succeda

Photo courtoisie

Le jeune chef Nicholas Bramos est un véritable passionné. Son travail représente pour lui la possibilité de proposer ce qu’il y a de meilleur dans la cuisine italienne, faite dans les règles de l’art, dans les gestes précis des grands artisans. Que ce soit la pieuvre qui fond littéralement en bouche ou l’osso buco qui vous fait spontanément fermer les yeux de plaisir ! Et que dire des pâtes, délicatement farcies, évidemment toutes faites maison, du bonbon ! C’est d’ailleurs le bonbon farci, l’un des plats chouchous des clients du Succeda que je vous recommande aussi.

Toutes les pâtes farcies sont à 16 $ pour 250 g. Osso buco de porcelet Gaspor, 25 $. Pieuvre, 28 $. Grand choix de pâtes fraîches.

283, chemin de la Grande-Côte, Rosemère | Téléphone : 450 720-2024 | Site web : succeda.ca

Du plaisir à prix doux

Sawa sushi et poké

Photo courtoisie, Sawa Sushi et poké

Évidemment, si vous souhaitez vivre la grande émotion japonaise, vous avez plusieurs options magiques avec Okeya Kyujiro, Jun I, Jatoba et Park... le prix sera évidemment en conséquence, mais si vous voulez avoir une expérience agréable à prix doux, je vous recommande ce petit restaurant de cuisine japonaise. Makis très originaux et savoureux, nigiris et sashimis avec un souci réel de faire beau et bon. Il y a aussi des options végétariennes. Voilà un petit comptoir sans prétention qui veut se démarquer et qui y réussit très bien. C’est aussi l’occasion d’aller à la SAQ pour découvrir la sélection de sakés, kampai les amoureux !

6583, boulevard Saint-Laurent, Montréal | Téléphone : 514 357-8452 | Site web : restaurantsawasushi.com

Produits d’exception

Boucherie Édouard et Léo/Restaurant Hoogan et Beaufort

Photo courtoisie, Édouard & Léo

Marc-André Jetté et son équipe font un travail fantastique dans leur fameux restaurant Hoogan et Beaufort.

Depuis quelques mois, ils ont ajouté une corde à leur arc, une boucherie d’exception qui porte le nom des deux grands-pères des deux partenaires qui avait des terres agricoles au Québec.

Les produits d’ici y sont majoritairement proposés. La proximité, la grande minutie et le respect porté à l’élevage et les découpes précises sont, selon moi, l’une des clés de cette incroyable qualité.

Pour la Saint-Valentin, le coffret gourmand sera proposé du 10 au 13 février en formule pour emporter ou pour livraison et comprend :

Deux focaccias grillées au feu de bois accompagnées de beurre fouetté ;

Raviolis faits à la main à la ricotta, coppa de la Ferme des Quatre-Temps et beurre de carottes ;

Macreuse de bœuf braisée de qualité prime, avec garniture de betteraves et sauce aux morilles ;

75 $ pour deux personnes. Pour ceux qui souhaitent cuisiner de belles pièces de viande, allez-y les yeux fermés, c’est fantastique.

Site web : boucherieedouardetleo.com

Sucré-salé pour se gâter

Ôfauria

Photo courtoisie, Ôfauria

Nouvellement installé à Laval, le pâtissier Christian Faure propose des desserts savoureux et jolis, dont le délicieux gâteau l’Écrin d’Amour, mais aussi des plats salés issus de la grande tradition de la cuisine française. Là encore, laissez-vous faire, que dis-je, laissez-le faire pour vous. Installez une belle table à la maison, des bougies, de l’amour partout et bonne dégustation. Pour la Saint-Valentin, le filet de bœuf Wellington est en version 2 personnes au prix de 85 $.

► Service de livraison possible : Laval-Montréal-Longueuil

3417, boulevard Le Carrefour, Laval | Téléphone : 514 838-6621 | Site web : ofauria.com

Les Mille et une nuits gourmandes

Au Tarot

Photo courtoisie, Au Tarot

C’est la cuisine chaleureuse, la délicatesse des épices douces, c’est la cuisine faite avec amour et respect, c’est le couscous royal, les tajines réconfortants, c’est l’évasion culinaire, le voyage des saveurs qui emplit le cœur autant que les narines, ce sont les grands classiques de la cuisine méditerranéenne et d’Afrique du Nord. Les plats proposés pour emporter combleront votre partenaire de Saint-Valentin pour une soirée des mille et une nuits. Demandez conseil à Nourdine, le propriétaire, il s’occupe de tout.

Tajine poulet : 41 $. Tajine agneau : 41 $. Tajine keftas d’agneau : 30 $

500, rue Marie-Anne Est, Montréal | Téléphone : 514 849-6860 | Site web : restaurantautarot.ca

De l’amour, une bouchée à la fois

Magia restaurant et garde-manger

Photo courtoisie, Magia

Restaurant de cuisine italienne, boutique gourmande bien pratique, voilà une option bien agréable pour ceux qui souhaitent vivre la Saint-Valentin dans la grande salle à manger du restaurant ou tranquillement installés à la maison.

▶ Boîte dégustation de 9 éléments pour une personne à 45 $.

Tartare de saumon • Charcuterie et légumes marinés • Ceviche de crevettes • Brioche champignons et artichauts • Betteraves et ricotta • Tataki de bœuf • Salade de mangues thaïe • Boules de fromage de chèvre, canneberges et sirop d’érable • Tiramisu maison

▶ Pour la Saint-Valentin, une boîte gourmande comprenant 8 dégustations est proposée au coût de 95 $ pour 2 personnes.

Velouté poivrons grillés, huile de basilic • Huîtres Rockefeller et leur marmelade • Tataki de thon • Betteraves jaunes et ricotta épicée • Foie gras et brioche maison • Coquille Saint-Jacques • Casarecce à la joue de bœuf braisée et champignons • Duo de desserts maison.

Il est possible de précommander la boîte en ligne sur le site boutiquegourmande.ca ou directement au restaurant Magia par téléphone. Prévoir 48 h d’avis.

295, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil | Téléphone : 450 670-7131 | Site web : restaurantmagia.com

Le paradis des becs sucrés

Ratafia

Photo courtoisie, Joelle Roy-Chevalier

C’est un restaurant bien unique qui mise principalement sur des repas tout desserts ou presque, le rêve ultime pour les becs sucrés. Les desserts sont des créations faites avec beaucoup de délicatesse et de raffinement. Si je vous recommande de découvrir ce restaurant pour la Saint-Valentin dans la salle à manger ou pour ses boîtes à emporter, je vous le recommande aussi pour une date et surtout, pour ceux qui stressent à l’idée de préparer un premier repas...

Les noms des boîtes disent tout. Boîte Anti-Blues. Boîte Sweet Date (ça ne s’invente pas)... Ah oui, j’oubliais, Ratafia, c’est une équipe de feu composée de 4 jeunes femmes exceptionnelles, la sweet team.

6778, boulevard Saint-Laurent, Montréal | Téléphone : 514 543-8033 | Site web : ratafia.ca

Poésie gourmande

Olivier Potier Pâtisserie

Photo courtoisie, Olivier Potier

C’est l’une des meilleures pâtisseries au Québec.

Non seulement les pâtisseries et autres créations sont dignes de mention, mais le comptoir de plats à emporter est formidable aussi. Il faut dire que c’est le chef Cédric Deslande, qui avait autrefois le fameux restaurant Les coudes sur la table, qui en est responsable.

Menu Saint-Valentin spectaculaire, et rien à faire ou presque. Acras de morue et mayonnaise à la harissa. Terrine de campagne aux abricots. Velouté de topinambours, sarrasin grillé et mousse fumée. Tataki de thon albacore aux sésames. Dos de saumon biologique poêlé, beurre blanc béarnaise ou macreuse de bœuf Angus fondante, sauce au foie gras. Fromage et accompagnements. 150 $ pour 2 personnes.

Évidemment, ajoutez-y les fabuleux desserts d’Olivier Potier, le Mclove ou le Saint-Honoré passion banane et vous avez tout pour faire la grande demande...

630, rue Wellington, Montréal | Téléphone : 579 640-3094 | Site web : chezpotier.com

Spectaculaire halle gourmande

Le District Gourmet

Photo Adobe Stock

3 façons de commander un repas savoureux dans ce lieu majestueux.

Au comptoir, par téléphone ou par l’application.

Saveurs locales et internationales, un ensemble de restaurants-comptoirs offrant une véritable expérience gourmande. Cela vous permet de choisir parmi plusieurs concepts, et pourquoi pas, justement, de concevoir pour cette soirée intime un voyage culinaire : des préparations des chefs de Thach pour la cuisine japonaise ; les grillades portugaises de la cheffe Helena Loureiro ; les pâtes onctueuses du chef Laurent Godbout ; les pizzas authentiques des 4 chefs italiens du restaurant Verace ; et bien d’autres options culinaires toutes aussi intéressantes les unes que les autres.

Il est d’ailleurs possible de commander une boîte Saint-Valentin Tour du Monde déjà conçue, 6 services, à 120 $ pour 2 personnes.

990, route de l’Église, Sainte-Foy, Québec | Téléphone : 418 425-0191 | Site web : ledistrictgourmet.ca

Plus qu’une épicerie

La vieille Europe

Photo courtoisie, La Vieille Europe

Cette institution montréalaise ne prend pas une ride, toujours à la fine pointe des meilleurs produits d’Europe et du Québec. Entrer dans cette épicerie fine est aussi excitant pour les gourmets que pour un enfant d’entrer dans un magasin de jouets, tu veux tout et tout est vraiment tentant. Il est facile donc de concevoir ici un formidable plateau de charcuteries de grande qualité, des fromages fins, des gourmandises délectables, comme de commander aussi la fameuse fondue au fromage de l’Auberge Saint-Gabriel avec toutes les garnitures et des surprises gourmandes. Dans la boîte spéciale Saint-Valentin, vous retrouverez aussi une fondue au chocolat et des cœurs au chocolat, elle n’est pas belle la vie ?

3855, boulevard Saint-Laurent, Montréal | Téléphone : 514 842-5773 | Site web : lavieilleeurope.com

Une belle bête

La bête à Pain

3 adresses à Montréal et à Laval

Photo courtoisie, La bête à pain

Boulangerie, pâtisseries, viennoiseries, plats cuisinés, service traiteur, et tout cela de qualité. Marc-André Royal, chef passionné, s’est bien entouré de personnes, elles aussi très professionnelles. Cela donne un grand choix pour faire soi-même son menu, entrées, plats, desserts sans trop se soucier du temps passé en cuisine. Juste à chauffer et à dresser dans de jolis plats. Et voilà ! Voici quelques exemples de plats gourmands disponibles pour la Saint-Valentin.

Pain au kamut : 6 $

Saumon fumé maison : 20 $

Lapin des Cantons, truffe noire et grains de moutarde : 30 $

Coquille Saint-Jacques : 38 $

Bœuf bourguignon de cerf : 32 $

Fromage Brebichon : 13 $

Chardonnay les trois moineaux : 42 $

Dessert : L’exotique (4-6 pers) : mousse mangue, ananas, biscuit amande et crème montée au fromage blanc - 30 $ le gâteau. L’individuel : 6 $.

Site web : labeteapain.com