Ville de Montréal: Sue Montgomery règle ses comptes

Forte de sa victoire en Cour supérieure, Sue Montgomery règle ses comptes avec l’administration Plante et la Commission municipale du Québec (CMQ). L’ex-mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce estime avoir fait face à un «coup d’État» de la part des fonctionnaires.

«Je veux donner mon côté de l’histoire. Pendant les derniers deux ans, il y a plusieurs articles et reportages où la mairesse disait des choses contre moi, que j’étais responsable d’un environnement toxique dans l’arrondissement, alors que tout était faux», a expliqué, au téléphone, Mme Montgomery.

Dans une lettre ouverte envoyée au Journal et publiée sur son site web, elle s’interroge sur qui a vraiment le contrôle à Montréal, estimant que les fonctionnaires prennent trop de place dans le processus décisionnel.

Pour rappel, vendredi dernier, la Cour supérieure du Québec a tranché en sa faveur contre la CMQ.

«Je suis contente d’avoir gagné sur les principes, parce qu’il y avait des jours où je pensais que je n’en pouvais plus. C’était difficile, parce que je me faisais attaquer par les médias, le public, mes résidents, mais j’ai toujours cru que j’avais raison», a-t-elle révélé.

Une longue saga

Selon sa version des faits, tout a commencé lorsqu’elle a remis en doute les compétences de son directeur d’arrondissement.

«J’avais demandé une enquête parce que j’avais des doutes sur lui. Trois mois plus tard, j’ai reçu des conclusions, pas par écrit, mais verbalement, où on me disait plutôt que ma cheffe de cabinet [Annalisa Harris] était coupable de harcèlement psychologique sur mon directeur d’arrondissement», a soutenu Mme Montgomery.

De là, un bras de fer a débuté entre cette dernière, qui a soutenu sa cheffe de cabinet, et de l’autre côté, le contrôleur général de la Ville Alain Bond et la mairesse Valérie Plante, qui ont exigé son renvoi.

Devant le refus d’obtempérer de Mme Montgomery, la Ville avait ensuite pris des mesures pour empêcher les fonctionnaires de l’arrondissement de communiquer avec Mme Harris. Lors d’un premier jugement, la Cour supérieure a toutefois donné raison aux deux femmes, ordonnant à la Ville de mettre fin à cette directive.

«Ils ont commis un coup d’État. M. Bond a pris contrôle de mon arrondissement, ce dont il n’avait pas l’autorité», s’est exclamée Mme Montgomery.

En juin dernier, la CMQ l’avait reconnu coupable de 11 manquements à l’éthique. Cependant, vendredi dernier, la Cour supérieure du Québec a cassé ce jugement, donnant raison à Montgomery.

Une décision qui arrive néanmoins un peu tard pour elle, alors qu’elle a terminé quatrième lors des dernières élections.

«Je suis quand même contente, parce que ça crée une jurisprudence très importante, qui dit clairement que ce sont les élus qui ont le pouvoir dans nos arrondissements, dans nos villes, et non pas les fonctionnaires», a-t-elle relativisé.

En juin, Mme Montgomery avait également lancé une poursuite en diffamation contre la Ville de Montréal, la mairesse Valérie Plante, et le contrôleur général Alain Bond. Les procédures judiciaires sont toujours en cours.

