Support permanent pour Jimmy

Photo courtoisie

Après avoir soutenu par des dons importants depuis plusieurs années des organismes tels que le Patro Roc Amadour, le Patro de Charlesbourg, la Fondation des maladies de l’œil, la Fondation du Séminaire Saint-François, L’Auberivière et après avoir appuyé le skieur acrobatique olympique Philippe Marquis, les concessions automobiles Ste-Foy Nissan et Beauport Nissan ont annoncé qu’elles soutenaient de façon permanente Jimmy Pelletier, ancien athlète paralympique et organisateur de nombreuses activités sportives de collecte de fonds au bénéfice de l’organisme Adaptavie. Dès maintenant et de façon continue, Beauport Nissan et Ste-Foy Nissan remettront à Jimmy Pelletier 1 $ pour chaque changement d’huile effectué dans leurs ateliers mécaniques. De plus, les concessions ajouteront un dollar supplémentaire pour tout Avis reçu sur Google, peu importe le nombre d’étoiles. L’objectif est d’amasser environ 15 000 $ par année, et ce, pendant plusieurs années.

Les Soirées du hockey Procure

Photo courtoisie

Sachant que 12 Québécois par jour reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate (l’équivalent d’une équipe de hockey), Les Soirées du Hockey PROCURE sollicitent les joueurs et ligues de hockey, à travers le Québec, à jouer un match contre le cancer de la prostate d’ici le 28 février. L’objectif de la campagne 2022 est de vous sensibiliser au dépistage et d’amasser des fonds pour permettre à PROCURE de maintenir son offre de services en permanence. Comment participer ? Inscrivez gratuitement votre équipe sur https://lsh.procure.ca/fr/ ; choisissez une date et jouez votre match lors de votre saison régulière et amassez en équipe un montant minimum de 275 $. Un classement de toutes les équipes de hockey participantes du Québec sera maintenu à jour automatiquement selon le total de dons amassés par équipe. L’équipe gagnante au classement général (équipe ayant amassé le plus d’argent) recevra le Coupon Jean-Pagé et 12 chandails de hockey PROCURE. PROCURE est le seul organisme au Québec entièrement dédié à soutenir les hommes atteints du cancer de la prostate.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 4 février 2004. Création du réseau Facebook par Mark Zuckerberg (photo) et ses camarades de l’université Harvard : Chris Hughes, Eduardo Saverin, Andrew McCollum et Dustin Moskovitz. D’abord réservé aux étudiants de cette université, il s’est ensuite ouvert à d’autres universités américaines avant de devenir accessible à tous en septembre 2006. On connaît la suite, en 2020, Facebook revendiquait 2,8 milliards d’utilisateurs actifs par mois et était classé septième dans l’utilisation mondiale d’internet. C’était l’application mobile la plus téléchargée des années 2010.

Anniversaires

Photos courtoisie

Dave Pichette (photo de gauche), défenseur avec les Nordiques de 1980 à 1984, agent d’immeuble pour Re/Max Québec (Fortin Delage), 62 ans...Éric Pichette (photo de droite), président et chef de la direction de Groupe Qualinet, 50 ans...Émile Proulx Cloutier, acteur, réalisateur, scénariste et compositeur québécois, 39 ans...Denis Savard, joueur de hockey (1980-96: Blackhawks, Canadiens, Lightning), 61 ans. Natalie Imbruglia, chanteuse, 47 ans...Oscar De la Hoya, boxeur mexicain, 49 ans... Alice Cooper, chanteur et auteur-compositeur-interprète de hard rock américain, dont la carrière s'étend sur plus de cinq décennies, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 février 2021 : Robert Labine (photo), 80 ans, maire de l’ancienne ville de Gatineau de 1988 à 1994 et de 1999 à 2001... 2020 : Jacques Ménard, 74 ans, homme d’affaires, philanthrope et citoyen socialement engagé, président de BMO Groupe financier, Québec de 2001 à 2018... 2018 : John Mahoney, 77 ans, acteur américain d'origine britannique... 2016 : Pascale Clément, 57 ans, Directrice générale du Salon Carrière Formation de Québec... 2014 : Keith Allen, 90 ans, directeur général des Flyers de Philadelphie durant les années 1970... 2013 : Marc Lamoureux, 58 ans, chroniqueur du Journal Ici l'Info de Beauport... 2011 : Marie-Andrée Blouin, 47 ans, conjointe de Denis Pelletier du Complexe Chez Maurice à Québec... 2011 : Woodie Fryman, 70 ans, lanceur avec les Expos de Montréal en 1975–1976 puis de 1978–1983... 2003 : Charles Biddle, 76 ans, grand jazzman montréalais dans les années 1950 et 1960... 2006 : Betty Friedan, 87 ans, philosophe américaine... 1987 : Liberace, 67 ans, l’excentrique pianiste... 1983 : Karen Carpenter, 32 ans, chanteuse américaine.