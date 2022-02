Tout s’apprend dans la vie

Tout juste arrivée dans la quarantaine, je viens encore de me séparer de mon chum des trois dernières années. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais on dirait que dès que les choses semblent bien aller, il faut que je sabote mon affaire pour me rendre intéressante. En tout cas, c’est la conclusion à laquelle en est arrivée ma mère, qui me dit que je vais finir par me retrouver vieille fille à force de demander la lune à mes amoureux.

Mais je ne demande pas la lune à personne, je demande simplement d’être traitée à ma juste valeur. Pourquoi faudrait-il que je cède sur tout ? Pourquoi faudrait-il que je m’abaisse toujours ? Je ne demande rien de plus à l’autre que ce que je suis prête à lui donner. Pourquoi je finis toujours par me faire dire « Tu m’en demandes trop, chus pus capable ! » J’en arrive à la conclusion que l’amour, le vrai, ça n’existe pas. Il y en a toujours un qui aime plus que l’autre, et je ne veux plus être celui-là.

M-H. B-T.

Je ne suis pas certaine de bien vous comprendre. Sans s’abaisser ni céder sur tout, il faut mettre un minimum d’eau dans son vin pour parvenir à une relation amoureuse équilibrée. Et cela des deux côtés de la table. Comme le dit si bien la sexologue Louise Sigouin de l’émission « Si on s’aimait » ainsi que dans ses œuvres littéraires : l’amour, ça s’apprend ! Peut-être devriez-vous vous atteler à cet apprentissage pour améliorer vos performances avant qu’il ne soit trop tard ?