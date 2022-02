Vaccination et mesures sanitaires: Maxime Bernier défend ses positions

Quelques jours après avoir participé à la manifestation d’Ottawa, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a continué de défendre ses positions face à la gestion de la crise sanitaire, en entrevue à l’émission Le Bilan, vendredi.

Bien qu’il n’entend pas retourner manifester dans la capitale fédérale samedi, le politicien réitère sa demande de mettre fin aux mesures sanitaires.

«Il n’y a plus d’état d’urgence. Il est temps de mettre fin à ça», clame le chef du PPC.

«Il faut arrêter de vivre dans la peur et il faut apprendre à vivre avec le virus», ajoute-t-il.

Ce dernier martèle qu’il n’est pas antivaccin, mais plutôt pro-choix.

«On pousse la vaccination chez les gens de 60 ans et moins qui ont peu de risque d’attraper une forme grave de COVID (...) Il faut respecter le libre choix des gens», affirme M. Bernier.

Le politicien multiplie également les critiques à l’endroit des gouvernements du Canada et du Québec.

«Depuis 2018, on dit qu’il faudrait donner plus d’autonomie aux provinces pour gérer leur système de santé (...) M. Legault a eu deux ans pour réinvestir et changer son système de santé. Il n’a rien fait et pour ça, il brime les droits et libertés de l’ensemble des citoyens», soutient le chef du PPC.

