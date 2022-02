Vers le Parti républicain canadien

Erin O’Toole congédié, c’est une autre victoire de la droite dure du Parti conservateur.

Le Parti conservateur du Canada se transforme.

Il n’est plus le Parti progressiste-conservateur de Mulroney, portant un programme politique centralisé sur les questions économiques et sur l’intégration constitutionnelle du Québec dans le Canada.

Mais il n’est pas non plus le Parti conservateur de Stephen Harper, qui défendait un conservatisme fiscal ainsi que la paix, l’ordre et un bon gouvernement.

Évolution conservatrice

Le contexte a changé.

C’est cette droite dure, qu’on surnomme droite religieuse, droite de l’Ouest ou droite réformiste, mélangée à un conservatisme américanisé qui s’impose plus que jamais depuis la fusion des forces conservatrices en 2003.

C’est elle qui remporte toutes les batailles internes du parti.

Elle a d’abord fait élire Andrew Scheer qui représentait à l’époque l’archétype de ce courant politique.

Elle l’a ensuite permis à Erin O’Toole, un vrai bleu, disait-on, de l’emporter.

Hier, c’est encore elle qui a triomphé en poussant Erin O’Toole vers la sortie pour le remplacer par Candice Bergen, une députée ayant publiquement appuyé le « convoi de la liberté ».

Elle s’incruste aussi dans la rhétorique et le ton utilisé.

Le député Pierre Poilièvre représente la forme la plus visible de ce Parti conservateur en mutation vers le Parti républicain.

C’est un conservatisme qui cible les médias et empoisonne le débat public.

Or, les événements récents nous laissent croire qu’il est devenu dominant.

Alors qu’on se questionnait sur la place de cette droite au Parti conservateur, force est de constater que nous prenions la question du mauvais côté : est-ce l’aile modérée qui est dorénavant de trop ?

Les voies ensoleillées

Erin O’Toole a dit que le danger conservateur était de devenir un NPD de droite. Le problème, c’est que cela est déjà le cas.

Le Parti conservateur s’éloigne du pouvoir laissant toute la place au Parti libéral, qui n’a plus rien à se soucier outre l’usure du pouvoir.

Voyez-vous que les voies s’ensoleillent une autre fois pour Justin Trudeau ?