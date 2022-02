MORIN, Geneviève



À la résidence de l'air du fleuve, le 12 janvier 2022, à l'âge de 100 ans et 10 mois, est décédée madame Geneviève Morin, épouse de feu monsieur Joachim Pageau, fille de feu dame Gratia Plamondon et de feu monsieur Apollinaire Morin. Elle était native de Saint-Raymond Cté de Portneuf. Elle demeurait à St-Jean-Port-Joli.Elle laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjointes: Francine, feu Claude (feu Lucie), feu Guy (Diane), feu Yves (Claire), feu André, Michel (Alev); elle laisse également dans le deuil ses 7 petits-enfants et ses 14 arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères de la famille Morin: feu Noël (feu Solange), feu Adrien (Rachel), Fernand (feu Blanche), Madeleine (feu Clément), feu Marthe (feu Rosaire), Jacquelin (Louise), sœur Suzanne et Guy (Danielle) et tous les membres de la famille Pageau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Un service religieux et l'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au printemps 2022 au cimetière St-Charles-Borromée.