MERCIER, Lise Paquet



À son domicile, le 2 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lise Paquet épouse de feu M. Jean-Rock Mercier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Grégoire de Montmorency.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Pierre Bilodeau), Pascal (Mélissa Sarrazin); ses frères et sa belle-sœur: Rénald (feu Lisette Verret), Gilles (Diane Santerre), son filleul Christian Paquet; ainsi que ses belles-sœurs et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance à l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans, plus particulièrement à Martine Dubé, infirmière et au Dre Marjolaine Tremblay pour leur dévouement, leur humanité et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666