PICHETTE, Hélène Roy



À l'hôpital St-François d'Assise, le 24 janvier 2022, est décédée madame Hélène Roy, épouse de feu monsieur Jules Pichette et fille de feu Adélard Roy et de feu Marie Corriveau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 23 avril 2022 de 10h à 13h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (feu Gaston Després), Jocelyne, Lucie (Germain Voyer), Édith (François Bacon), Doris (Martin St-Hilaire), Linda, Paule (Pierre Clément), Simon (Danielle Plamondon); petits-enfants: Katherine Pichette (Gabriel Lefrançois), Jérémy Clément, Charles Clément; ses belles-sœurs et son beau-frère: Gertrude Pichette, Lise Plante et Jacques Pichette et sa filleule Sylvie Brousseau-Sanschagrin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier à tout le personnel des soins intensifs de l'Unité Coronarienne de l'hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.