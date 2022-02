LORD, Muriel



Au matin du 1er février 2022, nous a quittés subitement dame Muriel Lord, épouse de monsieur Pierre Frenette, fille de feu Donald Lord et de feu Adèle Lizotte. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pierre; ses 3 enfants : Laura-Caroline (Alexandre Blaettler), Eve-Mélanie (Denis Sirois) et Hugo-Jonathan (Annie Brouard); ses petits-fils : Pierre-Alexandre, Théodore, Laurent, Louis-Philippe, Adrien et Christophe; ses frères et sœurs : feu Conrad (Lina), Jeaninne (André), feu Claude (Jacqueline) et Huguette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette : Madeleine (feu Uma), feu Michel (Andrée) et Richard (Stacy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca