NAUD, Rénald



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 28 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Rénald Naud, époux de feu Sylvanella Perron, fils de feu Mary Welsh et de feu Émile Naud. Il demeurait à Québec.La famille accueillera sur invitation seulement, les invités,de 13h30 à 14h30 à laIl laisse dans le deuil sa compagne Jacqueline Lamb; ses fils : François (Johanne Gouin) et Sylvain; son petit-fils Xavier; sa sœur Huguette Naud; ses belles-sœurs : Ellen Perron, Laurence Martel, Réjeanne Côté ainsi que ses neveux, nièces et amis. Remerciement au personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg, spécialement les infirmièr(e)s et préposé(e)s du 4ième étage, qui ont accompagné notre père durant la dernière année de façon remarquable par leur dévouement et leur bonne humeur.