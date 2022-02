CLOUTIER, Bertha



Au CHSLD de Limoilou, le 29 janvier 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Bertha Cloutier, fille de feu monsieur Georges Cloutier et de feu madame Rosanna Lafond. Elle demeurait à Québec., et de là, au Mausolée de la Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec, pour la disposition de ses cendres.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Colette (feu Vincent Cloutier) et Thérèse (feu Roland Cloutier); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs décédés: Georgette (Eustache Cloutier), Fernand (Glory Bourgault), Rita, Noël (Glory Bourgault), Magella (Rose-Alma Lafond), Henri (Marie-Marthe Grenier), Suzanne (Marcel Durand) et Lise (Fernand Lafond). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Limoilou pour leurs excellents soins et toutes leurs petites attentions. Pour souligner sa très grande générosité, la famille vous invite à faire un don à la fondation ou l'organisme de votre choix.