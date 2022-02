Patrick Moran



Le 23 janvier 2022, au St-Brigid's Home à Québec (Sillery) est décédé Monsieur Patrick Moran, époux de dame Raymonde Dourdoigne.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10 heures.Il laisse dans le deuil son épouse Raymonde Dourdoigne, ses fils Patrick et Kevin, sa belle-fille Linda Marchese, sa fille Colette Moran, son gendre Ludovic Maupain et ses deux petits-fils, Charles et Philippe Maupain Moran. En Irlande, il laisse dans le deuil sa sœur, Soeur Judy Moran, son beau-frère Frank Brady ainsi que de nombreux neveux et nièces (Familles Brady et Meagher) en Irlande, Angleterre, Australie, Suisse et États-Unis. Il laisse également dans le deuil la famille de sa femme en France (Familles Devaux, Pereira et Friedmann) et de nombreux amis.Né à Dublin, Irlande, fils des Dr Patrick Moran et Dr Mary Moran, il fait tout d'abord des études d'ingénieur à l'Imperial College de Londres et étudie également à Aachen (Allemagne) où il rencontre sa future femme. Par la suite, il obtient une bourse de l'université Queen's (Kingston, Ontario) et émigre au Canada en 1959. Il se marie à Ottawa en 1962 et choisit de s'installer à Québec en février 1965.Il maitrisera rapidement le français et entame une longue carrière dans la Fonction publique du Québec. Il élève ses trois enfants à Sillery en étant très actif dans la communauté: scouts, hockey, société d'histoire. À sa retraite, il se consacre au jardinage et au chant, qu'il pratique au sein de plusieurs chorales, tout en effectuant de nombreux voyages.La famille tient à remercier très chaleureusement le personnel du St-Brigid's Home, particulièrement les équipes des 4e et 2e étages qui l'ont accompagné depuis 2017 avec une bienveillance, une compassion et un dévouement remarquables.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des amis du St-Brigid's. (https://amisdujhsb.ca/ )