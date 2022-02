7 films olympiques

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin sont lancés. Les différentes disciplines, les grandes histoires, des faits vécus et des performances inattendues sont à l’origine d’un bon lot de longs métrages. Voici sept suggestions de films à regarder pour prolonger le plaisir et se rappeler de grands moments.

La descente infernale (The Downhill Racer)

The Downhill Racer, qui met en vedette Robert Redford et Gene Hackman, raconte la montée du descendeur David Chappellet au sein de l’équipe de ski américaine en prévision des Jeux olympiques. Chappellet est un individualiste qui n’en fait qu’à sa tête. Les spectaculaires scènes d’épreuves de descentes ont été filmées sur les mythiques circuits de descente à Kitzbühel, Wengen et Grenoble. On peut même apercevoir Sylvester Stallone, comme figurant, dans une scène tournée dans un restaurant.

► Disponible sur iTunes, Google Play, YouTube (payant) et sur The Criterion Channel

Miracle

Un des moments marquants des Jeux olympiques d’hiver et de l’histoire du sport est cette victoire totalement inattendue des Américains contre les Russes, lors des Jeux de Lake Placid en 1980. Après avoir réussi l’impossible en demi-finale, les Mike Eruzione, Dave Christian, Mark Johnson, Mike Ramsey, Ken Morrow et le gardien Jim Craig allaient remporter la médaille d’or contre la Finlande. Miracle raconte cette incroyable épopée.

► Disponible sur iTunes. Google Play, YouTube (payant) et Disney+

Moi, Tonya (I, Tonya)

Six semaines avant les Jeux de Lillehammer de 1994, la patineuse américaine Nancy Kerrigan est victime d’une attaque à la barre de fer la veille des qualifications pour constituer l’équipe américaine. L’ex-mari de la patineuse Tonya Harding est dans la mire des enquêteurs. Il a voulu favoriser l’ascension de sa conjointe. Moi, Tonya est un faux documentaire qui raconte cette saga et qui met en vedette des personnages savoureux. On retrouve Margot Robbie dans le rôle de Tonya Harding, Sebastian San dans le rôle du machiavélique Jeff Gillooly et Allison Janney dans le rôle de l’explosive mère de Tonya Harding. C’est drôle, réussi et énormément divertissant.

► Disponible sur Netflix, illico, iTunes, Google Play et YouTube (payant)

Eddie l’aigle (Eddie the Eagle)

En 1988, lors des Jeux de Calgary, il y a eu de grandes performances sportives, mais il y a aussi eu cette étonnante histoire autour de Eddie the Eagle. Michael « Eddie » Edwards a réussi, envers et contre tous, à réaliser son rêve de participer aux Jeux olympiques. Il a représenté la Grande-Bretagne dans les épreuves de saut à ski de 70 mètres et de 90 mètres. Une première, dans cette discipline, depuis les Jeux de 1928. Eddie The Eagle a été une des grandes vedettes des Jeux de Calgary même s’il a terminé bon dernier dans ces deux épreuves.

► Disponible sur iTunes, Google Play, YouTube (payant) et Disney+

Slalom

Film récent, Slalom ne se déroule pas dans un contexte de Jeux olympiques, mais dans l’antichambre menant aux grandes compétitions de ski alpin et éventuellement vers les Jeux. Cette production franco-belge raconte l’histoire d’une adolescente de 15 ans qui vient d’intégrer un programme ski-études et qui tombera, au fil des victoires, sous l’emprise de son entraîneur. Slalom témoigne d’une réalité présente et dénoncée au fil des ans dans les milieux sportifs.

► Disponible sur Vimeo, YouTube (payant) et sur les ondes de Télé-Québec le 13 février (20 h) et le 16 février (2 h 27)

Les apprentis champions (Cool Runnings)

Cette comédie est inspirée d’une autre histoire étonnante qui s’est déroulée, parallèlement à celle de Eddie The Eagle, aux Jeux de Calgary. C’est celle de l’équipe nationale de bobsleigh à quatre de la Jamaïque qui a fait ses débuts, dans cette discipline, lors de ces Jeux. John Candy joue le rôle de l’entraîneur de cette équipe qui a frôlé, deux fois, la catastrophe. Ce qui ne les a pas empêchés d’être ovationnés après leur deuxième descente, lorsqu’une lame du bobsleigh s’est détachée. Les apprentis champions racontent l’histoire de cette surprenante équipe.

► Disponible sur Disney+ et iTunes

The Crash Reel - L’histoire de Kevin Pearce

Kevin Pearce avait 21 ans lorsque son rêve de participer aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010 a pris fin. Une chute brutale dans une demi-lune, lors d’un entraînement, a plongé le skieur américain dans le coma durant une semaine. Une partie de son cerveau a été endommagée. Son acuité visuelle et sa mémoire ont aussi été touchées. Ce documentaire plonge avec franchise et vérité dans la réadaptation de ce jeune homme obstiné à remonter à nouveau sur les planches. La trame sonore qui accompagne ce documentaire est exceptionnelle avec les Lykke Li, Sigur Ros, Bon Iver, Star of the Lid, Moby et M83.

► Disponible sur iTunes, Google Play et sur YouTube (payant)