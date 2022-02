CHABOT, Yvette



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 25 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Yvette Chabot, épouse de monsieur Gérard Drolet, fille de feu Hilaire Chabot et de feu Yvette Gingras. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gérard; ses enfants : Raymond (feu Chantal), Nicole (Pierre), Céline (Pierre), Carole (Serge) et Martin (Isabelle); 15 petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants, ses 4 frères et 4 sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.