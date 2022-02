DUFRESNE, Alain



Au CHUL de Québec, le 25 janvier 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Alain Dufresne, époux de madame France Fortier. Il était maire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Il était le fils de feu Léopold Dufresne et de feu Carmen Reneault. La famille vous accueillera à, mercredi le 9 février de 18h à 21h et, jour des funérailles, de 12h à 13h30.Monsieur Dufresne laisse dans le deuil son épouse madame France Fortier; ses enfants: Catherine (Dany Rancourt), Mathieu (Mélanie Roussel), Louis (Mélanie Pellerin) et Michèle (Sophie Léonard); ses petits-enfants: Mikael, Maxime et Noémie Rancourt, Annabelle et Élodie Dufresne, Samuel et Éva Dufresne, Jolyane Fradette, Florence, Éliane et Alexandra Léonard-Dufresne; ses beaux-parents: Robert Fortier et Céline Larocque; ses frères et sœurs: Robert (Micheline Deschênes), Louise (Claude Durand), Florent (Lise Trudel), André (feu Diane Lavoie), Hélène (feu Jacques Breton), Fernand (Ghyslaine Bouchard), René, Danielle (Robert Michel), Marie (Jocelyn Martineau) et Éric Pesenti; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier: Jacques (Annie Bédard), Nicole (Gilles Gagnon) et Michèle (Pierre Bouchard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s, collègues de travail et la communauté de Sainte-Brigitte-de-Laval. Un remerciement spécial au Dre Valérie Lemelin et au Dr Guy Roy au CHUL du CHU de Québec ainsi qu'au personnel du 2e Sud et des soins ambulatoires du CHUL pour leurs très bons soins. De plus, un remerciement spécial au Dr Denis Marleau ainsi que toute son équipe et au Dr Richard Létourneau du CHUM pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison des greffés, Lyna Cyr, 1989, rue Sherbrooke E, Montréal, QC H2K 1B8, https://maisondesgreffes.com/. La direction des funérailles a été confiée à la maison