DESJARDINS, Yvan



À son domicile, le 25 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Yvan Desjardins, époux de madame Huguette Deschênes, fils de feu Stanislas Desjardins et de feu Thérèse Blanchette. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Isabelle Roy), Janie (Bruno Dumont), Suzie (Stéphane Laurin), Francis (Denis Brazeau), Cathy et Yves Mathieu; ses petits-enfants: Maude-Émilie et Bruno-Pier Desjardins, Félix et Gabriel Dumont, Ann-Elizabeth et Marie-Emmanuelle Laurin, Marie-Élodie et Marianne Ross, Léo Desjardins; ses frères et soeurs: feu Aline (Marius Bérubé), Dolorès (Fernand Ouellet), feu Jean-Marie (Carmen Côté) feu Lucille (feu Jean-Marie Labrie), France (feu Bertrand Blanchette), Benoit (Jeannine Deschênes), Gilles (Simone Deschênes), Monique (feu Adrien Ruel), Réjean (feu Lise Tremblay), et Ruth (Donald Kelly); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Deschênes ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille Desjardins tient à remercier toute l'équipe des soins à domicile du CLSC Alphonse-Desjardins. Nous avons été touchés par votre approche humaine, votre gentillesse et votre grande disponibilité. Vous avez été d'un grand réconfort. Merci !La famille demande de ne pas envoyer de fleurs mais de faire des dons à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. Il a été confié au