ANCTIL, Martin



À la Maison d'Hélène, le 24 janvier 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé Martin Anctil, époux de Louise Caron. Fils de dame Claire Pelletier et de monsieur Noël Anctil, il demeurait à Saint-Omer, comté de L'Islet. Outre son épouse et ses parents, il laisse dans le deuil le fils de son épouse : Gabriel Caron-Guillemette et ses enfants : Saul, Zoé et Rose. Il était le frère de : feu Serge (France Pelletier et leurs enfants Marie-Pier et Olivier), Claudel (Patrick Daigle et le fils de Claudel : Guillaume), Nancy (Jean-François Martin et la fille de Nancy : Olivia). De la famille Caron, il laisse dans le deuil sa belle-mère Marcelle C. Bélanger (Marc-Yvon Blanchet), son beau-frère Ghislain Caron, ses belles-sœurs Lyne (Éric fils de Pierre Miville), Johanne (Daniel Milliard et leur fille Annie). Sont également affectés par son départ ses oncles et tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'à l'équipe de la Maison d'Hélène pour leurs soins d'une grande bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.et de là au crématorium.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile le samedi 19 février 2022 à 13h30.