PÉPIN, Gisèle Roy



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le dimanche 30 janvier 2022, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée madame Gisèle Roy, épouse de feu Florian Pépin et fille de feu Herménégilde Roy et de feu Mary Bérubé. Elle demeurait à Saint-Georges.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maisonElle était la soeur de: feu Léo, feu Lumina (feu Laurenzo Paquet), feu Alice, feu Arsène (feu Anna-Marie Roy), feu Alexandre (feu Agathe Bourque), feu Henri (Gabrielle Veilleux), feu Rollande (feu Walter Veilleux) et Gilberte Roy (feu Raymond Paquet). Elle était la belle-soeur de: feu Antoinette (feu Raymond Caron), feu Laurent et feu Conrad Pépin (feu Marie-Marthe Lessard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8.