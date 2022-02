Cerfs de Longueuil : avoir le courage politique de changer d’idée

Ah non, pas encore une énième lettre d’opinion sur le dossier fleuve des cerfs de Longueuil? Mais si. Cela fait plus d’un an qu’une portion non négligeable de citoyens de la ville se démène pour tenter de sauver de l’abattage le cheptel de cerfs de Virginie, qui est en croissance constante, précisions bien, à cause de la négligence historique de la municipalité. Un an de manifestations, et nous sommes au point mort, littéralement.

Car c’est bel et bien la mort qui attend 75 cerfs, ces mêmes individus que côtoient quotidiennement les riverains du parc mais aussi les gens de toute la grande région de Montréal qui fréquentent le parc.

Que représentent les cerfs ?

En ce début de février, la nouvelle administration se prépare donc à procéder à la capture et à l’abattage massif de ces animaux qui sont familiers des citoyens du secteur du parc Michel-Chartrand. Bien sûr, pour la mairesse qui n’a pas d’histoire en lien avec le parc Michel-Chartrand, ces animaux ne représentent rien. Pas plus semble-t-il que pour le conseiller Tabarah qui représente pourtant le secteur depuis quelques années.

Mais ce n’est pas le cas pour tous les autres, nous, citoyens. On rétorque que la mairesse s’appuie sur la décision de la Table de concertation, une parodie de consultation anémique et dépourvue de transparence. On martèle en lignes de presse qu’il n’y a d’autres solutions que l’abattage. Quand tu veux tuer ton chien...Pourtant, plusieurs experts, et la SPCA de Montréal qui n’est pas une gang d’illuminés avancent au contraire que d’autres solutions existent. Des refuges s’offrent pour accueillir les cerfs.

Les faits sont clairs

En politique, il faut du courage pour changer d’idée. Mais les faits sont clairs :

Il n’y a pas d’acceptabilité sociale pour la soi-disant solution de l’abattage parmi la population de Longueuil. L’abattage ne règle rien à long terme. Il ne fait que transformer symboliquement le parc en abattoir, un traumatisme pour les amoureux du lieu. Comme l’évoquait la SPCA dans une lettre ouverte récente, au lieu d’opter pour la solution paresseuse et passéiste (et couteuse) de l’abattage et de traiter le dossier comme une coupe à blanc dans une forêt décimée, la gestion de la surpopulation aurait dû faire l’objet d’une analyse inspirée des meilleures pratiques internationales, en consultation avec des experts en bien-être animal. Au lieu de regarder et d’adhérer à un passé dans lequel l’humanité abusait sans vergogne des ressources de la planète et des autres espèces, abordons les dossiers comme celui-ci dans un esprit d’avant-garde et un sens de l’éthique qui nous rendra fiers d’être humains.

C’est pourquoi la nouvelle mairesse, qui peut encore éviter de passer à l’histoire comme l’élue ayant présidé au massacre évitable de 75 êtres vivants dotés de sensibilité peut et doit ouvrir son esprit et son cœur et stopper le massacre.

Florence Meney, Journaliste et auteure, Longueuil