«Convoi de la liberté»: près de 500 véhicules lourds dans la zone rouge

Près de 500 véhicules lourds se trouvaient samedi après-midi dans la zone rouge de la manifestation du «convoi de la liberté», qui perdure depuis plus d’une semaine dans la capitale fédérale.

C’est ce qu’a indiqué le Service de police d’Ottawa dans un bilan de la situation au terme de cette semaine de rassemblement.

Jusqu’à présent, sept personnes ont fait l’objet d’une arrestation et 70 contraventions ont été distribuées par le service de police.

Plus de 50 infractions criminelles font également l’objet d’une enquête, dont 11 qui étaient des crimes haineux et qui ont conduit à des accusations contre quatre individus.

Plus de 400 appels de service ont par ailleurs été traités par la police de la capitale fédérale depuis samedi dernier, alors que la ligne d’urgence contre la haine a reçu plus de 150 appels.

«Le Service de police d’Ottawa collabore activement avec les autorités américaines pour enquêter sur les menaces par courriel à l’endroit de fonctionnaires», ont aussi mentionné les autorités par communiqué.

Des barrières de béton et des barricades de matériel lourd sont toujours en place dans le centre-ville, mais aussi aux abords de la basse-ville et du marché By.

«Les équipes de collecte de renseignements et d’éléments de preuve continuent de recueillir des données financières, numériques, d’immatriculation des véhicules, d’identification des conducteurs, de statut d’assurance et d’autres éléments de preuve connexes qui seront utilisés dans le cadre de poursuites criminelles», a-t-il été précisé.

Près de 257 agents supplémentaires de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont aussi été déployés pour assurer la sécurité.

«Le Service de police d’Ottawa et ses partenaires continuent de mettre en œuvre une stratégie d’intensification et de confinement visant à prévenir et à réduire l’impact de l’entrée des manifestants au centre-ville et à améliorer la sécurité du quartier», a-t-il été souligné.