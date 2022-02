Convoi de manifestants à Québec: Jackie Smith dénonce les publicités de la Ville à CHOI

La conseillère de Limoilou, Jackie Smith, dénonce le retour sur les ondes de CHOI des publicités de la Ville, alors que la station fait «la promotion du convoi de la “liberté”».

La chef de Transition Québec a publié samedi matin un long texte sur sa page Facebook. Elle dénonce le choix de la Ville de Québec de ramener des publicités sur les ondes de CHOI Radio X. L’ancien maire de Québec, Régis Labeaume, avait pris la décision pendant la pandémie de les retirer, dénonçant le message dangereux de «banalisation» de la pandémie qui est diffusé à l’antenne. Or, la Ville a repris la diffusion de publicités cet automne.

Pour Jackie Smith, la décision est indéfendable. «Radio X profite de ses ondes pour faire la promotion du convoi de la “liberté” et est accueilli à bras ouverts par les manifestants, qui demandent le non-respect des mesures sanitaires, comme en témoignent leurs lives Facebook», écrit-elle. Elle déplore les attaques envers les journalistes, qui ont été dénoncées par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

Coûts importants

La manifestation impose des frais importants aux contribuables de Québec, argue-t-elle.

«Si vous me suivez bien, la Ville de Québec engrange des revenus à Radio X, qui fait la promotion du convoi de la “liberté” et qui amène des coûts supplémentaires pour la Ville de Québec. C’est incohérent.»

Elle poursuit : Le maire, «Bruno Marchand, nous a répété à de nombreuses reprises que “l’argent public ne peut pas devenir de l’argent politique” concernant les publicités à Radio X. Or, force est de constater que la station Radio X ne fait plus du journalisme : elle fait de la politique avec notre argent et c’est le convoi de la “liberté” qui en bénéficie».

Au cabinet du maire Marchand, on n’a pas voulu réagir à la sortie de Mme Smith pour l’instant. Il est prévu que M. Marchand fasse une apparition publique aujourd’hui, dans le cadre des activités du Carnaval, qui se déroulent à proximité de la manifestation, près du parlement.

