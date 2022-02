De bonnes affaires malgré tout

Des restaurateurs et hôteliers de Québec poussent un soupir de soulagement, car la vague d’annulations qui était redoutée en pleine reprise touristique semble avoir été évitée, du moins pour l’instant.

Au contraire, des propriétaires étaient plutôt satisfaits de l’achalandage observé samedi, particulièrement sur Grande Allée, où les familles ne se sont pas privées du Carnaval de Québec.

Par ailleurs, ils n’ont noté aucun grabuge lié à la mobilisation de convois.

Optimisme

À l’hôtel Le Concorde, qui a plus de 400 chambres, on affiche même complet pour la fin de semaine. Même si le téléphone ne dérougit pas en raison d’appels de clients préoccupés ou à la recherche de renseignements, la clientèle très familiale est au rendez-vous.

« Les gens avaient le goût de sortir », analyse la copropriétaire, Manon Fortin, qui se dit satisfaite de l’encadrement offert par les services policiers et municipaux.

Photo Dominique Lelièvre

Le président d’Action promotion Grande Allée, Jonathan Ollat, se montre lui aussi optimiste.

« Les réservations vont bon train. Samedi soir [vendredi], c’était une très très très belle soirée. [...] Ce soir [samedi], on s’attend au minimum à la même chose. Avec la capacité de 50 %, c’est sûr qu’on va finir par remplir », a affirmé celui qui est copropriétaire aussi des restaurants L’Atelier et Ophelia.

« Vendredi soir, on a quand même eu un peu d’annulations. C’était plus tranquille que ce qu’on aurait voulu, mais mieux que ce à quoi on s’attendait » a résumé, de son côté, Christopher Chouinard, propriétaire du Grand Café.

Des pertes

La manne ne profite par contre pas à tous. À l’Auberge J.A. Moisan, petit établissement de quatre chambres, les manifestations ont refroidi plusieurs visiteurs éloignés. C’est un coup d’autant plus dur que cette clientèle a tendance à séjourner longtemps.

« J’avais des clients des États-Unis, des clients aussi proches de Montréal et des Maritimes. Ils ont tous annulé. Ils nous ont demandé de remettre à la semaine prochaine en fonction de la situation, mais la semaine prochaine, j’avais déjà des réservations », témoigne la propriétaire, Donna Willett.

Pour sa part, l’Association hôtelière de la région de Québec dresse un premier bilan relativement encourageant.

« Ce que mes membres disent, c’est que somme toute, tout le monde est très respectueux. [...] On souhaite que ça perdure. On ne veut pas que ça devienne comme à Ottawa. Je pense que personne ne veut ça », confie son directeur général par intérim, André Roy.