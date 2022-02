Des cotisations REER tombées entre deux chaises

Au printemps 2020, le comptable Simon Elliott a fait une découverte stupéfiante : des dizaines de milliers de dollars de cotisations REER faites au fil des ans par ses clients n’avaient pas été déclarées, donc non déduites, et ce, en toute connaissance de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Le CPA de 35 ans, qui se qualifie d’« intense », exploite un petit cabinet avec sa conjointe à partir de leur maison de Carignan. Déjà à 14 ans, il faisait les impôts des membres de sa famille.

Il se concentre aujourd’hui sur les déclarations de revenus des particuliers, des travailleurs autonomes et des entrepreneurs. Il bichonne quelque 600 clients avec une ardeur qui ne faiblit pas.

Le filon

Il n’accepte plus de nouveaux clients, sauf pour combler de rares places qui se libèrent. Chaque fois, Simon Elliott recule d’un an pour vérifier la dernière déclaration de revenus du printemps précédent.

C’est lors d’une telle vérification sur le site de l’ARC, au printemps 2020, qu’il constate qu’un nouveau protégé avait fait des cotisations REER qu’il n’avait pas déclarées. Non seulement ces contributions n’avaient pas été déduites, elles n’étaient pas enregistrées comme pouvant être déduites plus tard. C’est comme si elles n’existaient pas.

Il a tiré sur le fil, et il n’était pas au bout de ses surprises.

« Je suis remonté 10 ans en arrière, et j’en ai trouvé d’autres. Ça m’a incité à faire la même vérification avec tous mes clients », explique le CPA.

Intense, en effet ! Il a déniché 70 000 $ de contributions REER totalement oubliées. Elles ont généré 31 000 $ de remboursements d’impôt inattendus.

L’année dernière, il a répété l’opération avec ses nouveaux clients. La pêche a été bonne : 22 000 $ de cotisations REER récupérées et 9000 $ en remboursements d’impôt.

Pour certains ménages, souligne Simon Elliott, ces découvertes représentent une véritable manne !

« Une mère monoparentale, par exemple, peut voir ses allocations familiales, ses crédits TPS et de Solidarité augmenter l’année suivante. C’est comme trouver 1000 $ à terre », explique le CPA.

Le particulier peut faire lui-même cette vérification, en deux étapes, sur Mon Dossier, à l’ARC.

√ Dans un premier temps, on procède à l’inventaire des feuillets fiscaux (lien « Feuillets de renseignements d’impôt [T4 et autres] »). Les feuillets relatifs aux REER font normalement partie du lot. On peut remonter jusqu’à 2012.

√ Ensuite, on consulte l’historique des cotisations REER. On clique d’abord sur « Voir les détails du REER » dans la section REER et CELI, puis sur « Historique des cotisations versées à vos REER des années antérieures ». L’information se trouve à la ligne « Contributions ».

Si des feuillets (étape 1) ne se traduisent pas en contributions (étape 2), bingo !

D’où vient l’erreur ?

L’erreur vient souvent d’une cotisation REER faite à la toute dernière minute. S’il s’agit du seul dépôt de l’année, on risque moins de l’oublier, mais si on verse de l’argent dans son compte régulièrement, on peut l’échapper, car on reçoit un feuillet pour les cotisations faites durant l’année, et un autre pour la période de 60 jours de l’année suivante (janvier et février, ce qu’on appelle la « saison REER »).

C’est une explication parmi d’autres, selon le comptable.

L’inertie de l’ARC

Le cœur du problème ici, ce n’est pas la bévue de l’individu, mais la manière dont l’ARC traite les feuillets fiscaux des contribuables.

Si on omet d’inclure des revenus dans sa déclaration, l’Agence réagit assez prestement pour nous signaler cette omission (et réclamer son dû). Si, par mégarde, on dépasse la limite du CELI, le fisc ne manquera pas de nous réclamer de l’impôt sur l’excédent.

D’un autre côté, il fait le mort quand le contribuable oublie son REER, à lui de veiller à ses affaires. S’il ne s’en rend jamais compte, il sera imposé deux fois sur la même somme, car il n’aura pas eu droit à la déduction sur sa cotisation et il devra payer de l’impôt lorsqu’il retirera l’argent de son REER.

Oui, on peut crier à l’injustice.