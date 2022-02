Des gardiens du patrimoine bâti au Québec

De père en fils, des artisans de la Montérégie se transmettent depuis cinq générations des méthodes traditionnelles pour travailler le bois avec une minutie qui honore le patrimoine bâti du Québec.

Antoine Pelletier a été nommé l’an dernier «Maître des traditions vivantes» par le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV). «C’est assez exceptionnel. Dans le patrimoine bâti, je suis le seul», dit-il humblement.

L’homme de 50 ans a grandi dans l’atelier de l’Ébénisterie Pelletier et fils, fondé en 1880, où il a appris son métier. Quand il a pris le flambeau, il est revenu aux origines de l’entreprise en fabriquant uniquement des produits de bois avec une méthode traditionnelle, celle qu’il avait apprise de son grand-père.

«Je trouvais que le plus intéressant était de retourner à l’essence de notre métier et de faire ce qu’on faisait de mieux au départ», partage l’artisan professionnel.

Dans l’atelier de Saint-Liboire, il fabrique des portes, des fenêtres, des boiseries, des moulurations à partir d’essences québécoises, comme le pin blanc, le chêne rouge et blanc, le merisier, le cèdre, etc.

Si la pratique est ancestrale, le métier n’a rien de statique. «J’en ai appris de la première journée jusqu’à aujourd’hui. On a toujours des techniques, on peut toujours s’affiner», précise Antoine Pelletier.

Cinquième génération

Son équipe regroupe quelques passionnés, dont son fils Alix Pelletier, qui gère un carnet de commandes bien rempli. Leurs réalisations sont personnalisées, allant de la restauration des lucarnes du marché Maisonneuve de Montréal à celle d'une porte en pin... vieille de 225 ans! «On a même trouvé un crucifix à l’intérieur des moulures», s’exclame Alix, 25 ans, devenu l’associé de son père.

En plus d’apprendre son art aux côtés du paternel, Alix Pelletier a aussi participé, l’an dernier, au projet pilote d’une formation spécialisée dans la restauration des bâtiments historiques offerte au Cégep du Vieux Montréal.

Comme son père, il estime que la conservation du patrimoine est un devoir. «Ce sont des marqueurs historiques importants de comment on a vécu et de ce qu’on a été comme société. Si on perd ce patrimoine, c’est une partie de notre culture, de notre héritage qui disparaît», fait-il valoir.

De plus, le jeune ébéniste rappelle la valeur économique de leurs produits qui représentent un investissement à long terme. Plus coûteux au départ, ils s’avèrent nettement plus durables.

«On refait des fenêtres qui ont été mal faites dans les années 1970 et on refait des fenêtres qui ont été bien faites en 1850», illustre Antoine Pelletier qui, avec une bourse du CQPV qu’il a reçue l’an dernier, travaille à la réalisation d’un répertoire sur les particularités régionales des fenêtres anciennes du Québec.

Cachet unique

Les deux associés félicitent les passionnés qui, en rénovant leur maison ancienne, ont contribué au fil des ans à revitaliser leur village, dont le cachet unique attire aujourd’hui les visiteurs.

Ils saluent également la volonté politique du gouvernement Legault de faire respecter les exigences liées à la conservation du patrimoine bâti au Québec. L’an dernier, le gouvernement a notamment proposé et fait adopter des modifications à la Loi sur le patrimoine culturel devant entre autres «assurer que les démolitions impromptues ne fassent plus les manchettes comme cela a été trop souvent le cas dans le passé», comme le mentionnait dans un communiqué le cabinet de la ministre de la Culture.