FISET, Claude



À la Maison au Diapason de Bromont, le 28 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, nous a quittés M. Claude Fiset, époux de Mme Madeleine Côté. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Claudine (Glen Algarvio), Annie, Kathy (Wayne Conway) et Patrick (Sonia Echeverry); ses petits-enfants : Kreher, Kienna, Kierra, Kaella, Thomas, Max-Étienne, Christophe, Joel, Benjamin, Elizabeth, Alexis, Jérémy, Dimitri, Mario et Édouardo. Il laisse également ses sœurs : Janine (Louis), Anita, Rita, Colette (Paulo), Claire et Lyse, sa belle-sœur Jacqueline (feu Robert), son beau-frère Benoit (feu Lucille), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La crémation et les arrangements funéraires ont été confiés auLa famille désire remercier sincèrement tout le personnel de la Maison au Diapason pour les bons soins prodigués.L'inhumation au cimetière de St-Augustin de Desmaures aura lieu à une date ultérieure. En guise de sympathie, un don à la Fondation au Diapason serait apprécié. Formulaires de dons disponibles au complexe ou directement via le : www.audiapason.org