La carrière de Michel Charette en 5 photos souvenirs

Débuts télé

Photo d'archives

Il y a déjà 27 ans, dans la série culte pour jeunes Radio Enfer, diffusée à Canal Famille (VRAK), le comédien jouait Jean-Lou « le hot-dog » Duval aux côtés de Rachel Fontaine, Anne-Claude Chénier et François Chénier qui est encore aujourd’hui son grand ami et avec qui il a notamment joué des centaines de fois dans la pièce Ladies night.

Tremplin

Photo d'archives

Au début des Boys, en 1997, Michel Charette 26 ans, obtenait le rôle marquant de Léopold « Popol » Ouellet, fils de Stan (Rémy Girard). La comédie de Louis Saïa et Christian Fournier s’avéra l’un des plus grands succès cinématographiques québécois et propulsa la carrière du jeune comédien. Fait cocasse, il semble que Michel ne savait pas patiner à l’époque. Mais il savait jouer aux côtés des plus grands.

À 100 à l’heure

Photo d'archives

En 2003, il y a près de 20 ans, Michel Charette, 33 ans, alors que la série Max inc. prenait fin. Le public allait le retrouver dans Cover girl et dans Détect inc., à Radio-Canada. Il comptait 11 ans de métier et il avait déjà joué dans plus de dix pièces de théâtre, autant de films et de séries télé dont Chambres en ville, Watatatow et La petite vie.

Conte et comédie

Photo d'archives

En 2006. Cette année-là Michel jouait le rôle de Fernand dans la populaire pièce Les Voisins de Claude Meunier et de Louis Saïa qu’il avait connu à Radio-Enfer. Il répétait aussi pour le rôle de « Martin Grassouillet » qu’il allait jouer dans le conte musical grand public créé par Sylvain Cossette et André Ducharme, Les 7, l’histoire de sept gars amoureux de la même fille.

Aussi auteur

Photo d'archives

En 2012, dans la pièce de théâtre d’été Visite libre que Michel Charette a cosignée et mise en scène avec François Chénier. Les quatre comédiens de la pièce interprétaient à eux seuls rien de moins que 26 personnages. Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1992, le talentueux comédien n’a jamais cessé de jouer, que ce soit à la télé, au cinéma ou sur scène.