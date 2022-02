La côte Ouest « avec pas d’cab » (ou si peu)

Non, la côte Ouest américaine ne produit pas que du cabernet sauvignon. Les syrah, grenache, mourvèdre et zinfandel peuvent y donner des vins tout aussi sérieux et certainement aussi savoureux. Santé!

Terre Rouge, Noir 2011, Sierra Foothills, Californie

41,75 $ - Code SAQ 866012 – 14,5 % - 3,2 g/L

Bill Easton a conduit ses premières vinifications de cépages rhodaniens sur les contreforts de la Sierra Nevada, à l’est de Sacramento, au début des années 1980. De fil en aiguille, il y a déniché des parcelles de grenache, de syrah et de mourvèdre, souvent plantées en haute altitude, où la vigne trouve des zones d’ombre et une fraîcheur providentielle. Sa cuvée Noir laisse l’impression d’un vin européen par sa patine et par son intensité contenue. Les tanins sont fondus, les saveurs s’apparentent à la terre plus qu’au fruit, et le vin procure un plaisir sincère. Un vin de terroir à apprécier dans la prochaine année.

**** $$$ 1⁄2

Betz, The Untold Story 2018, Columbia Valley, Washington

38 $ - Code SAQ 13997794 – 13,6 %

Figure majeure du vignoble de l’État de Washington, Bob Betz croit fermement au potentiel de garde de ses vins. Ainsi, il n’hésite pas à les mettre en marché après plusieurs années d’élevage – en fût, mais surtout en bouteille. On trouve d’ailleurs en ce moment à la SAQ son Bésoleil 2011, un assemblage rhodanien à la fois chaleureux, sobre et élégant. Cet assemblage de syrah, de merlot, de petit verdot et de cabernet sauvignon (5 %) s’inscrit dans un tout autre registre, plus affriolant et plus accessible. L’attaque en bouche est pleine, gourmande et gorgée de saveurs mûres de fruits rouges et noirs qui plairont à l’amateur de vin un peu plus moderne, mais qu’on ne s’y trompe pas, The Untold Story n’a rien de caricatural, notamment grâce à sa trame tannique juste assez ferme et à ses notes herbacées, qui apportent toutes deux un bel équilibre à l’ensemble. Servez-le avec une viande braisée ou un mole poblano.

*** 1⁄2 $$$ 1⁄2

Easton, Zinfandel 2015, Amador County, Californie

28,30 $ - Code SAQ 897132 – 14,5 % - 5,1 g/L

Cette cuvée populaire de Bill Easton est l’archétype du zinfandel joufflu et, somme toute, très digeste. Maintenant ouvert, comme en témoignent ses parfums de fleurs séchées et de cuir, le 2015 conserve tout de même un fond de fruits frais, ponctué d’accents de réglisse et d’olive noire. Solaire et chaleureux, avec une acidité juste assez soutenue qui élève la matière et apporte une agréable vitalité en bouche.

*** 1⁄2 $$ 1⁄2