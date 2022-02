«Convoi de la liberté»: le SPVQ était prêt pour les manifestants

La police de Québec a effectué un travail exemplaire pour la première soirée de manifestation, jeudi soir, ce qui donne le ton pour le reste de la fin de semaine, estime un de ses ex-enquêteurs.

Selon Roger Ferland, ancien enquêteur au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), les avertissements lancés par les autorités plus tôt cette semaine démontrent une certaine efficacité. Autant la Ville que la police ont été très claires sur leurs intentions : aucun dérapage ne sera toléré.

« La police était prête et elle a donné le message d’avance aux manifestants et à la population aussi, en faisant un point de presse, ce que l’on ne voit pas souvent », s’étonne M. Ferland, qui salue au passage l’initiative du SPVQ d’agir en amont en se rendant à Stoneham pour accueillir le convoi.

Alors que le Carnaval de Québec s’amorce, l’un des objectifs est d’empêcher les manifestants de « paralyser la ville » – spécialement le secteur du Vieux-Québec – avec leurs camions.

Le plan d’action mis en branle jeudi soir s’est avéré efficace. L’impossibilité pour les manifestants de se stationner en face du parlement et sur une portion du boulevard René-Lévesque Est les a forcés à tourner en rond. La circulation est demeurée fluide et la forte présence policière ne donnait pas de place aux débordements.

« La première stratégie que je vois [de la police, est celle] d’être visible, de déjà gérer les accès et de prendre le contrôle de la rue avant de se le faire imposer par les camionneurs », poursuit M. Ferland.

Cette stratégie devrait permettre d’éviter la même bévue qu’à Ottawa. En laissant les camionneurs s’installer, la capitale fédérale peine à mettre un terme à la manifestation. Des citoyens multiplient les plaintes d’intimidation et de harcèlement de la part des manifestants du convoi, en plus d’endurer le bruit infernal des klaxons.

Les autorités bien rodées

Il faut évidemment s’attendre à une présence plus importante de manifestants samedi, mais l’ex-enquêteur a confiance dans les capacités des policiers de maintenir l’ordre tout le long de l’événement.

« L’expertise, ça fait des années qu’ils l’ont », souligne-t-il, en faisant notamment référence aux beuveries qui ont souvent eu lieu lors de la Fête nationale.

« La gauche et la droite se sont confrontées à quelques reprises ici, à Québec, et on a toujours fait face », enchaîne M. Ferland.

Les événements à Ottawa permettent également de se faire une meilleure idée de ce qui s’en vient. À cet effet, M. Ferland souligne des erreurs à ne pas répéter à Québec, comme l’inaction des policiers envers les manifestants, poussant des citoyens à organiser une contre-manifestation.

« À Ottawa [des citoyens] commencent à s’impliquer et ce n’est pas une bonne idée. Il ne faut pas que ça devienne une confrontation de terrain », prévient-il.

