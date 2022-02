Formule 1: Lewis Hamilton met un terme aux spéculations

Sept fois champion du monde de la Formule 1, mais vaincu de façon crève-cœur lors de la récente saison, Lewis Hamilton semble bel et bien prêt à reprendre son volant chez Mercedes.

L’Anglais s’était fait très discret depuis que le titre lui avait glissé des mains après une fin de course controversée au Grand Prix d’Abou Dhabi. Détrôné par Max Verstappen, de Red Bull, Hamilton a préféré se retirer un moment de la sphère publique, alors que plusieurs amateurs ont pensé qu’il pourrait annoncer sa retraite.

L’homme de 37 ans a mis un terme aux spéculations en écrivant sur Instagram et sur Twitter : «J’étais parti. Maintenant je suis de retour!»

Mercedes avait effectué une plainte à la FIA après le dénouement rocambolesque de la course décisive. Après un accident du Canadien Nicholas Latifi (Williams), le directeur de course Michael Masi avait permis à Verstappen de se rapprocher derrière Hamilton en faisant appel à la voiture de sécurité et en agitant le drapeau vert pour le dernier tour, bien que tous les retardataires n’eurent pas repris leur position.

Hamilton est sous contrat avec Mercedes jusqu’en 2023 et il aura un nouveau coéquipier cette année, avec le recrutement de son compatriote George Russell. Valtteri Bottas a quant à lui rejoint l’écurie Alfa Romeo.

