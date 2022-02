L’ex-adjoint de Bergevin interviewé par les Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago ont complété une entrevue avec Scott Mellanby pour le poste de directeur général de l’équipe, samedi.

L’ex-hockeyeur de la Ligue nationale de hockey (LNH) a fait partie de l’organisation du Canadien de Montréal de 2014 à 2021, en tant qu’adjoint au DG Marc Bergevin. Mellanby avait choisi de remettre sa démission à la fin du mois de novembre dernier.

Depuis, celui qui a joué 1431 rencontres dans le circuit Bettman a été parmi les candidats pour être le prochain DG des Canucks de Vancouver, mais ceux-ci se sont tournés vers Patrik Allvin. Avant de s’amener avec le CH, l’homme de 55 ans a été consultant aux opérations hockey chez les Canucks et entraîneur adjoint avec les Blues de St. Louis.

Outre Mellanby, les Blackhawks ont indiqué se sont assis avec celui qui occupe le poste de DG de façon intérimaire, Kyle Davidson, ainsi que l’adjoint de Don Waddle chez les Hurricanes de la Caroline, Eric Tulsky.

L’équipe de l’Illinois est sans directeur général depuis que Stan Bowman a choisi de quitter son poste dans la foulée des révélations de l’affaire Kyle Beach, le 26 octobre 2021.

Pas de sanction à Rocky Wirtz

Le propriétaire des «Hawks», Rocky Wirtz, a fait parler de lui dans les derniers jours, quand il a élevé la voix sur plusieurs journalistes lors d’une allocution devant les médias. L’homme de 69 ans avait tout fait pour ne pas parler de Beach et des séries de 2010, année où l’ancien espoir de l’équipe aurait subi des actes d’abus sexuel de la part du responsable de la vidéo de l’époque.

Vendredi, dans sa traditionnelle conférence de presse en marge du match des étoiles, le commissaire Gary Bettman a été clément envers Wirtz, qualifiant son intervention maladroite de «moment d’émotion».

«Je crois que ce qui s’est passé avec cette franchise à cause de Kyle Beach, et avec Kyle Beach – pour qui ç’a été horrible et ils le comprennent aussi – je crois que ç’a été très émotif, frustrant et drainant pour les Blackhawks, et pour Rocky en particulier», a expliqué le commissaire.

«Ils essaient de se concentrer sur les choses qu’ils doivent faire au sein de l’organisation pour aller de l’avant, et je crois que c’était un moment d’émotion pour Rocky, qui s’est excusé rapidement, de son propre chef», a ajouté Bettman, qui n’a prévu aucune sanction de la LNH dans ce dossier.

Il a tout de même souhaité que les interactions relatives aux activités de la ligue demeurent cordiales et professionnelles, ajoutant que la sortie publique de Wirtz était un événement isolé.

