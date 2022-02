L’importance de bâtir l’identité des jeunes

La fiction, c’est bien beau, mais ça ne remplace pas de vrais jeunes qui partagent les mêmes accents, les mêmes opinions et les mêmes histoires que d’autres. Et surtout, qui se posent plein de questions sur les mêmes sujets.

C’est pourquoi il y a le magazine télé Oniva!. Cette émission développée par et pour les jeunes francophones de l’Ouest canadien à ses débuts, il y a 20 ans, sillonne maintenant tout le pays et est diffusée d’un océan à l’autre par Radio-Canada.

Des préoccupations importantes

Porté à bout de bras par une équipe de 10 personnes, le rendez-vous destiné aux préados plonge sans barrières dans un thème différent à chaque épisode. Tout y passe : la science, la mécanique, les arts... Il y a beaucoup d’humour et une grande quantité d’informations. Mais surtout, il y a un souci de rassembler une jeune génération qui parle français, éparpillée dans diverses provinces.

« Encore aujourd’hui, on voit cette insécurité linguistique chez les jeunes hors Québec. D’entendre des accents qui ressemblent aux leurs, d’entendre les opinions de ces jeunes, de savoir qu’un petit village dans le milieu de nulle part en Saskatchewan [par exemple] a une école francophone, c’est vraiment important pour la construction identitaire, pour encourager ces jeunes à parler en français », explique Émanuel Dubbeldam, coanimateur d’Oniva ! avec Bianca Richard.

Et il n’y a pas de thème à éviter. S’il parle à des enfants de 7 à 11 ans, il est important de l’aborder.

« Souvent, on oublie qu’il y a des sujets lourds qui les intéressent aussi, qu’ils ont des questions, qu’il y a des choses qu’ils veulent savoir sur ces sujets-là, dit celui qui a commencé comme reporter à l’émission 10 ans plus tôt. Il y a deux saisons, je pense, on a fait le thème “J’achète” et on a parlé d’argent. Une des questions auxquelles on a répondu dans cette émission était : “Qu’est-ce que le capitalisme ?” L’important, pour nous, c’est de s’assurer qu’on répond à leurs questions. »

Un éventail de réalités

Ce qui fait la force de la petite équipe d’Oniva !, c’est qu’elle va trouver les jeunes là où ils sont, dans leur quotidien. Leur réalité, quelle qu’elle soit, vaut la peine d’être montrée.

« Ce qui a de spécial dans notre émission, c’est qu’on est capables de voir une diversité de réalités parce qu’on ne suit pas forcément les mêmes personnes chaque semaine, précise Émanuel Dubbeldam. Un jour, on peut voir un jeune du nord de l’Ontario et un autre, quelqu’un de Vancouver. Ce sont deux réalités complètement différentes et des fois, on est capables de les voir dans le même épisode. »

Même s’ils ont eux aussi été bien éprouvés depuis le début de la pandémie, les jeunes du pays ne sont pas laissés pour compte. Oniva ! est un autre bel exemple de l’intérêt que la télévision francophone leur porte.

« On pense à eux. On ne les a pas oubliés. On cherche toujours de nouvelles façons d’entendre la voix de chaque jeune », conclut Émanuel Dubbeldam.

Les cinq plus récentes saisons d’Oniva ! sont offertes en tout temps sur ICI Tou.tv.