LPGA : Maguire triomphe, Henderson en 11e place

La Canadienne Brooke M. Henderson n’a pas été en mesure de combler le fossé la séparant de la position de tête, samedi au Championnat Drive On, disputé en Floride, mais elle a tout de même terminé l’événement, qui comptait seulement trois rondes, en 11e place.

La représentante de l’unifolié a ainsi échoué dans sa tentative de terminer dans le top 10 lors de trois événements consécutifs pour entamer une année, chose qu’elle n’a jamais accompli dans sa carrière. Elle était toutefois à une frappe de réussir le tout.

Néanmoins, Henderson a retranché cinq autres coups à la normale de 72 lors de la ronde finale pour terminer avec un cumulatif de 205 (-11). Elle était ainsi à sept coups de la gagnante, l’Irlandaise Leona Maguire.

Cette dernière a remis sa pire carte du tournoi, même si elle a réussi une belle performance de 67 (-5) frappes. Elle avait cogné l’objet blanc 66 et 65 fois, respectivement, lors des première et deuxième journées d’activités. Maguire a ainsi conclu l’événement avec trois frappes de priorité sur sa plus proche poursuivante, l’Américaine Lexi Thompson.