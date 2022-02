Lukas Cormier règle le cas du Drakkar

Le défenseur Lukas Cormier a réglé le cas du Drakkar de Baie-Comeau, samedi après-midi, quand il a mené les Islanders de Charlottetown à une victoire de 4-1 sur la glace du Centre Henry-Leonard.

• À lire aussi: L’Océanic décimé par la COVID-19

• À lire aussi: LHJMQ: le Drakkar se prépare pour l’équipe de tête

Étoile incontestée de la rencontre, l’arrière de 19 ans a salué son retour à la compétition par un tour du chapeau à son actif dans ce cinquième triomphe d’affilée des meneurs au classement général.

Cormier y est allé d’une superbe montée individuelle pour ouvrir la marque en première période. L’habile numéro 51 est revenu à la charge, au troisième tiers, pour inscrire le but gagnant grâce à un tir précis d’un angle très restreint.

En avance 2-1, les visiteurs ont ensuite fait mal aux Nord-Côtiers, quelques instants plus tard, quand le capitaine Xavier Simoneau a réussi le but d’assurance alors que son équipe évoluait à court d’un homme.

Affrontant l’équipe de tête du circuit Courteau, le Drakkar a quand même tenu le coup durant plus de deux périodes avant de voir l’ennemi se faufiler dans la dernière portion du match.

«Dans l’ensemble, il y a quand même eu de bonnes choses. Les unités spéciales ont joué un rôle important. Nous avons marqué notre but en avantage numérique. Par la suite, quelques punitions ont cassé notre rythme en deuxième période», a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Inspirés par des arrêts-clés du gardien de but Olivier Adam, les locaux sont tout de même parvenus à blanchir le meilleur jeu de puissance de la ligue à cinq reprises dans le match.

«Après 49 jours sans jouer une partie, la cohésion n’a pas toujours été à point. Il y a eu des moments difficiles dans notre territoire. L’exécution et notre jeu avec la rondelle ont fait défaut et on va continuer de travailler là-dessus», a assuré le patron derrière le banc.

En bref

Le vétéran de 20 ans Benjamin Corbeil, avec son 15e filet de la campagne, a enfilé l’unique but des perdants face au cerbère Francesco Lapenna. Lukas Cormier a complété son triplé dans une cage déserte en fin de troisième période. Le Drakkar devra vite tourner la page en prévision de la visite des Mooseheads de Halifax, dimanche après-midi.

À VOIR AUSSI