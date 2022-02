Manifestation à Ottawa: l’attitude de policiers dénoncée par un compte Instagram

Une vidéo montrant des policiers semblant reculer face à un groupe de manifestants du «convoi de la liberté», à Ottawa, a suscité les interrogations d’un compte Instagram opposé au rassemblement qui se tient depuis plus d’une semaine.

Identifiant le Service de police d’Ottawa et son chef Peter Sloly, ainsi que le maire de la capitale fédérale, Jim Watson, le compte «Ogconvoydamages2022» s’interroge sur l’intérêt d’envoyer la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en renfort.

«Pourquoi avez-vous appelé la [GRC] si c'est pour vous faire pousser hors du blocus par des manifestants non armés, défoncés et ivres ?!», est-il possible de lire en légende de la vidéo publiée samedi sur le compte.

Sur la vidéo non datée, il est possible de voir des policiers présents laisser circuler un groupe de manifestants criant «Liberté».

Le Service de police d’Ottawa avait indiqué vendredi sur Twitter qu’elle continuait de travailler avec les agences de sécurité nationale, la GRC, la police provinciale de l’Ontario et d’autres agences de police.

«Nous travaillons également avec les trois niveaux de gouvernement afin de mettre fin de manière sûre, rapide et légale à cette manifestation illégale et inacceptable», avait notamment écrit la police.

Les autorités avaient aussi demandé aux manifestants «d’agir de manière légale, pacifique et respectueuse».

Rappelons que la police d’Ottawa avait décidé de renforcer ses effectifs pour assurer la sécurité des citoyens.

