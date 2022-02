N’avoue jamais: enquête palpitante de D.D. Warren

Considérée comme l’une des reines américaines du suspense, auteure de quantité de best-sellers, numéro un au palmarès du New York Times, la formidable Lisa Gardner invite ses fans à suivre son héroïne D.D. Warren au cœur d’une nouvelle enquête palpitante, N’avoue jamais. Très habile pour créer un climat de tension constante, fameuse pour jouer avec la psychologie des personnages, l’écrivaine en met plein la vue dans ce nouveau thriller.

L’action débute en banlieue de Boston. Alertés par des voisins qui ont entendu des coups de feu, les policiers défoncent la porte d’une maison des années 1950. Ils y découvrent un homme mort, atteint de trois balles, dans son bureau. Son ordinateur a été criblé de balles. Et c’est sa femme, enceinte, qui tient le fusil.

Appelée sur la scène, D.D. Warren reconnaît avec stupéfaction Evie Carter, une femme impliquée dans un meurtre des années plus tôt. Le décès du père d’Evie a finalement été considéré comme un accident, mais pour l’enquêtrice, c’est une coïncidence de trop.

Flora Dane, de son côté, apprend la nouvelle par les journaux télévisés. Elle reconnaît le visage de Conrad Carter : lorsqu’elle était retenue comme otage, son bourreau le connaissait. Flora est aussi déterminée que D.D. Warren à connaître la vérité et se joint à cette enquête multicouche, où les secrets de famille se dévoilent un à un.

Un crime perpétré par une femme

En entrevue, Lisa Gardner révèle qu’un fait divers ayant retenu son attention est à l’origine du thriller. « Malheureusement, les États-Unis ont une longue histoire de tueries de masse, de tueries dans les écoles, et autres violences du genre », explique-t‐elle.

En de rares occasions, le coupable était de sexe féminin. Lisa Gardner a examiné les circonstances d’un drame du genre s’étant déroulé en milieu scolaire. « Ce qui m’a fascinée, c’est que lorsque cette femme était adolescente, elle avait été accusée d’avoir tué son frère. Au final, ses parents ont fourni un alibi qui l’a innocentée. Mais la police a toujours cru qu’elle était coupable. »

« Ce que j’aime dans ces histoires, c’est que personne n’est vraiment certain de ce qui s’est passé : les parents disent que cela s’est passé exactement comme ils l’ont décrit, tandis que les policiers trouvent qu’il y a anguille sous roche. »

Ce cas et les traumatismes sous-jacents lui ont inspiré l’histoire d’Evie dans N’avoue jamais. « C’est une histoire ambiguë. Nous n’allons pas connaître le fin mot de l’histoire. C’est du matériau qu’il vaut la peine d’exploiter en écriture romanesque », ajoute-t-elle.

La romancière a également pu explorer le thème des secrets de famille, des traumatismes passés, de la réminiscence d’événements dramatiques s’étant déroulés des années auparavant. « Les familles traversent toutes sortes d’événements, grandissent ensemble, essaient parfois peut-être de se pardonner entre eux, sans toujours y arriver, ça me fascine. »

En prison !

Lisa Gardner, une accro des recherches détaillées et de la documentation, a cette fois visité une prison pour prendre des notes et s’imprégner de l’ambiance.

« Je voulais examiner ce qui allait se passer pour Evie après son arrestation, ce qui allait se passer en prison pour elle. Elle est très vulnérable : c’est une femme qui est arrêtée, mais qui est aussi enceinte. Je voulais que le moindre détail soit réaliste : la cellule dans laquelle on la mènerait, les bruits, les sons. Les prisons sont incroyablement bruyantes. »

En parallèle, Lisa Gardner explique qu’elle aime vraiment la manière dont son héroïne D.D. Warren a évolué, au fil des romans. « Au début, c’est un bourreau de travail qui ne s’excuse jamais et qui n’a pas beaucoup de manières. Elle se retrouve mère de famille, mariée. D.D. Warren, dans ce livre, voit ses instincts maternels prendre une plus grande place alors qu’elle mène son enquête. »

♦ Lisa Gardner est l’une des reines incontournables du suspense.

♦ Elle a été maintes fois récompensée pour ses best-sellers, recevant entre autres le Grand Prix des lectrices de Elle Policier pour son roman La maison d’à côté.

♦ Elle vit dans le nord-est des États-Unis.

♦ Lisa est une randonneuse émérite et elle vient de publier un premier hiking thriller, en anglais.

♦ Il y a des pourparlers en ce moment pour l’adaptation à l’écran de ses livres.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Je fais marche arrière dans le garage. Mes mains tremblent sur le volant. Je me répète que je n’ai aucune raison d’être aussi nerveuse. Que je n’ai rien fait de mal. Je reste quand même sur mon siège un instant de plus, le regard fixe, comme si une solution miracle à ce gâchis qu’est devenue ma vie allait s’afficher sur le pare-brise.

Mais non.

Avec quelques précautions, j’arrive à m’extraire de la voiture en souplesse. Je me suis arrondie, mais pas encore trop. C’est plutôt mon gros blouson qui me donne du fil à retordre pour contourner le volant, et la bandoulière de mon gigantesque sac à main. Un cadeau de Conrad à Noël. Un modèle de chez Coach, du cuir véritable. Plusieurs centaines de dollars au moins. »