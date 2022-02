On s’attaquait au racisme avant Legault

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’ÉNONCÉ

Dimanche dernier, la Coalition Avenir Québec a annoncé que Shirley Dorismond, une infirmière, sera la candidate du parti pour l’élection partielle dans Marie-Victorin, à Longueuil. Questionnée sur l’existence du racisme systémique au Québec, Mme Dorismond a éludé la question, préférant répondre que le gouvernement de François Legault est « le premier gouvernement qui a mis en place des actions pour lutter contre le racisme ».

LES FAITS

Laisser entendre qu’aucun autre gouvernement québécois n’a posé d’actions pour combattre le racisme est tout simplement faux. Dès 1975, l’Assemblée nationale adopte la Charte des droits et libertés de la personne, qui reconnaît les droits et libertés de tous les Québécois, peu importe leur « race » ou leur « couleur ». En 1990, le Programme d’accès à l’égalité de la fonction publique pour les membres des communautés culturelles est adopté ; il vise à ce que 9 % des employés du gouvernement soient représentés par ce groupe cible. En 2006, l’Assemblée nationale lance une consultation sur la question du racisme, lors de laquelle des dizaines d’intervenants sont entendus et plus de cent mémoires sont déposés. Québec publie ensuite une politique et un plan d’action contre le racisme et la discrimination, qui mène notamment au financement d’activités scolaires de sensibilisation au racisme, à la publication du livre La contribution des Noirs au Québec et au lancement d’une campagne vidéo intitulée Toutes nos origines enrichissent le Québec. Le gouvernement de François Legault est cependant le premier à nommer un ministre responsable de la Lutte contre le racisme.

— Pascal Dugas Bourdon

Le chiffre de la semaine : 69 600

C’est le nombre provisoire de décès en 2021 au Québec, selon des données compilées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Il s’agit d’une baisse de 4950 par rapport aux 74 550 décès de 2020, année marquée par plus de 8400 morts liés à la COVID-19.

Cette baisse s’explique, en partie, par la surmortalité survenue durant la première vague de la pandémie, c’est-à-dire le nombre de morts excessifs par rapport à une année normale.

Entre 2012 et 2019, le nombre de décès a varié entre 61 000 et un peu moins de 69 000 par année.

Les données provisoires compilées par l’ISQ proviennent de bulletins reçus, mais également d’une estimation des décès manquants, comme les enquêtes en cours du coroner.

— Nicolas Brasseur