Plus de 2000 chandails pour les JO

L’entreprise de Granby Vêtements SP peut se targuer d’avoir habillé des joueurs de hockey des quatre coins de la planète. Ce sont 2000 chandails pour les formations de hockey qui ont été fabriqués au Québec pour les Jeux olympiques de Pékin.

« On fait les Jeux olympiques depuis 1998 (Nagano) », lance avec fierté Steve Bérard, propriétaire et chef de la direction.

« Cette année, les chandails sont vraiment différents d’un chandail de hockey traditionnel », poursuit-il.

Vêtements SP est un partenaire de la société Nike, qui avait pour mandat de concevoir les chandails pour les différentes formations de hockey.

En plus de ceux d’Équipe Canada masculins et féminins, la compagnie d’ici a habillé d’autres formations présentes aux Jeux olympiques, comme l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Suisse et la Finlande.

Elle a aussi été responsable des chandails pour les athlètes paralympiques.

Fabriqué à 100 % ici

Les employés de Vêtements SP travaillent sur ce projet depuis l’été 2020. Les premiers chandails de hockey se sont envolés vers Pékin un peu avant les Fêtes. Pour les Jeux paralympiques, la commande partira ces prochains jours.

« On développe le chandail. On fait plusieurs versions avec Nike. C’est un projet d’environ 18 mois. C’est 100 % fabriqué ici », avance M. Bérard, ajoutant qu’une centaine de personnes ont participé à cette aventure.

Photo courtoisie

Même s’il ne s’agit pas d’une première, la direction avoue qu’il y a toujours une certaine fébrilité et une satisfaction lorsque les joueurs de hockey sautent sur la glace pour la première fois avec leur chandail « Made in Canada », qui provient, en fait, d’usines de Granby et de Saint-Hyacinthe.

« C’est toujours le fun. Mes employés se sont échangé des courriels, photos et des vidéos lorsqu’il y a eu le premier match des femmes. Il y a une très grande fierté à l’interne », confirme le grand patron. « C’est une très belle carte de visite. Dans tous les chandails, il est écrit Made in Canada », dit-il.

Aussi la LNH

Vêtements SP est également fournisseur des chandails de la Ligue nationale de hockey grâce à son partenariat avec Adidas. La direction caresse aussi le rêve de pouvoir un jour produire pour la Ligue majeure de baseball.

« Notre équipe est quand même habituée à travailler avec les grands de ce monde sur des produits avec une très grande visibilité », conclut M. Bérard.

Deux usines

Chaque année, Vêtements SP, qui compte 250 travailleurs dans ses deux usines, produit environ 400 000 chandails.

Selon le professeur au département de communications à l’Université d’Ottawa Luc Dupont, le fait d’avoir un produit québécois aux Jeux olympiques est une « vitrine exceptionnelle » pour une compagnie d’ici.

« Ce sont des millions de paires d’yeux. La beauté avec les Jeux olympiques [...] c’est que c’est un événement vraiment mondial », souligne-t-il.

Comme autres entreprises québécoises qui sont présentement à Pékin, Le Nouvelliste rapportait récemment que la compagnie Proaxion est responsable de la gestion sanitaire des espaces du Canada.