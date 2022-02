Pratiques racistes dans la NFL: Roger Goodell veut du changement

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, est d’avis que certains problèmes subsistent dans la ligue en matière d’inclusion. Plus tôt cette semaine, l’ancien entraîneur Brian Flores a mis en lumière les problèmes du circuit au niveau de l’emploi d’instructeurs issus des minorités.

Dans un communiqué publié samedi, Goodell a indiqué que la ligue «comprenait les préoccupations» de Flores et des autres personnes qui ont élevé leur voix pour parler du traitement discriminatoire qu’ils ont subi.

L’ancien pilote des Dolphins de Miami a été le plus incisif du groupe en déposant une poursuite civile envers trois équipes pour des pratiques racistes pendant des processus d’embauche. Il a surtout fustigé la règle Rooney, un écran de fumée selon lui, qui oblige les organisations à interviewer au moins un candidat d’une minorité visible.

«Nous avons fait des efforts significatifs pour promouvoir la diversité et avons employé différentes stratégies et programmes qui ont mené à des changements positifs dans plusieurs secteurs. En revanche, nous devons reconnaître que les résultats ont été inacceptables, en tout respect pour les entraîneurs-chefs», a argué Goodell.

«Nous allons réévaluer et examiner toutes nos stratégies, lignes directrices et initiatives en rapport avec la diversité, l’équité et l’inclusion, ce qui comprend la question de genre», a ajouté le commissaire, qui reconnaît qu’il y a beaucoup de travail à faire.

Mike Tomlin, chez les Steelers de Pittsburgh, est le seul instructeur-chef noir de la NFL, tandis qu’il y a six directeurs généraux noirs. Dans la poursuite de Flores, limogé par les Dolphins le mois dernier, il est mentionné que 70 % des joueurs de la ligue sont pourtant afro-américains.