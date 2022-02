Près de 3290$ réunis pour les restaurateurs d’Ottawa

Une nouvelle collecte de fonds a été ouverte sur GoFundMe, cette fois-ci pour venir en aide aux restaurateurs d’Ottawa touchés par les manifestations du «convoi de la liberté», qui persistent depuis plus d’une semaine.

Nommée Ottawa Restaurant Fund, la collecte avait déjà réuni 3290$ samedi en fin d’après-midi, sur son objectif de 250 000 $.

«Le centre-ville et le marché By sont une fois de plus fermés, sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas les restrictions sanitaires qui maintiennent les portes fermées.

Les habitants ont peur de sortir de chez eux, les services de livraison ont beaucoup de mal à réceptionner les commandes, et les clients qui sont prêts à se rendre dans la zone rouge constatent que la manifestation à l’extérieur empiète littéralement sur l’intimité d’un repas au restaurant avec un être cher», lit-on.

Les créateurs de la collecte de fonds ont expliqué qu’ils souhaitaient «distribuer les subventions en fonction des besoins avérés et de la proximité géographique de la zone rouge».

Il a par ailleurs été précisé que les restaurateurs devraient partager la moitié du montant de la subvention avec tous les employés de leur établissement.