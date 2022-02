(Re)découvrir Seth Rogen en cinq films

Il est actuellement à l’affiche de l’excellente série «Pam et Tommy» sur Disney+ dans laquelle il incarne l’entrepreneur responsable de la diffusion de la vidéo des ébats sexuels des deux vedettes.

Or, si le Canadien s’aventure aujourd’hui en terrain dramatique, ses origines comiques – tant comme acteur que comme scénariste, réalisateur ou producteur – ne sont jamais lointaines puisqu’on l’entendra bientôt en Donkey Kong dans le film d’animation tiré de la franchise Mario Bros.

«Grossesse surprise» (2007)

Humoriste depuis sa préadolescence, Seth Rogen fait ses premiers pas devant une caméra à l’âge de 17 ans dans la série «Freaks and Geeks» puis dans «Undeclared» de son bon ami Judd Apatow. Il tente de s’imposer à Hollywood comme scénariste, obtient de petits rôles dans «Donnie Darko» (2001) ou «Présentateur vedette: la légende de Ron Burgundy» (2004). Puis, il se fait remarquer en 2005 grâce à un second rôle dans «40 ans et encore puceau», qu’il coproduit également. Il travaille avec acharnement et 2007 est l’année où ses efforts portent leurs fruits. Il partage l’affiche de «Grossesse surprise» avec Katherine Heigl, participe au doublage du troisième volet de «Shrek» en plus d’écrire et de produire «Supermalades» qui lui vaut une pluie d’éloges.

«Ananas Express» (2008)

Avec son ami d’enfance Evan Goldberg et Judd Apatow, celui de son adolescence, Seth Rogen écrit le scénario de «Ananas Express» et y incarne le personnage principal d’un amateur de «pot». Réalisé par David Gordon Green, le film devient culte et James Franco, qui tient le rôle d’un vendeur de drogue, obtient une nomination aux Golden Globes. Voilà Seth Rogen dans la cour des grands.

«50/50» (2011)

Seth Rogen n’arrête pas. Il poursuit les doublages de films d’animation, les premiers rôles et les seconds... incluant dans «Le frelon vert», redoutable navet sorti en 2011! Parallèlement, il décide de s’attaquer à un rôle plus dramatique dans «50/50», où il incarne le meilleur ami d’un jeune homme atteint d’un cancer, rôle interprété par Joseph Gordon-Levitt. L’excellent long métrage, une comédie dramatique, ne se taille pas qu’un succès d’estime puisqu’il se retrouve en nomination dans deux catégories aux Golden Globes.

«C’est la fin» (2013)

Il reste à Seth Rogen à s’installer dans le fauteuil du réalisateur, ce qu’il fait avec la comédie «C’est la fin», avec l’aide d’Evan Goldberg, le coréalisateur et avec lequel il signe également le scénario. Comédie apocalyptique déjantée dans laquelle tout le monde joue une version imaginaire de lui-même, de Jay Baruchel à Emma Watson, le long métrage engrange 126,5 millions $US aux guichets internationaux, pour un budget de production de 32 millions. Ce succès permet à Seth Rogen de réaliser et de produire «L’interview qui tue» l’année suivante, générant la colère de Kim Jong Un, la Corée du Nord piratant le réseau d’ordinateurs des studios Sony. Poursuivant sur sa lancée, il écrit et produit l’hilarant film d’animation pour adultes «Party de saucisses» (2016) non sans avoir prêté ses traits à Steve Wozniak dans le «Steve Jobs» de Danny Boyle en 2015 et en effectuant plusieurs apparitions dans des rôles de soutien.

«Un bon coup» (2019)

Surprise! En 2019, il partage l’affiche avec Charlize Theron. L’actrice en présidente américaine tombe amoureuse de lui, journaliste au chômage dont elle était la gardienne lorsqu’il était petit. Comédie romantique d’un nouveau genre où les deux protagonistes ne sont pas construits à partir de clichés éculés, «Un bon coup» n’obtient pas le succès financier espéré. Mais cela n’empêche pas l’homme d’affaires – il a créé un type de marijuana baptisé «Houseplant» avec Canopy Growth Corp. – d’être de la distribution de «The Fabelmans», le prochain Steven Spielberg.