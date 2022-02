Réflexions sur nos enjeux de société

Il y aura toujours du chemin à faire pour améliorer notre société. Mais dans les deux dernières années, la pandémie a exacerbé des situations qui étaient déjà criantes et a fragilisé bon nombre d’entre nous. Le documentaire permet de mettre en lumière des enjeux, d’entreprendre des réflexions, de donner des pistes de solutions dans certains cas. Ces outils culturels nous font grandir et peuvent provoquer des changements.

5 documentaires pour souligner le mois de l’histoire des noirs

Le mois de l’histoire des Noirs est important pour le devoir de mémoire. On se doit de connaître l’histoire, de la comprendre, pour faire mieux. Mais le plus important est de donner une voix à chacun et de faire vivre ces projets les onze autres mois aussi.

Pa t’mentir

Un magazine convivial, direct et authentique qui vise à déconstruire certains mythes qui persistent et à mettre en lumière des tabous présents dans la communauté noire comme dans la culture multiethnique québécoise. Les animateurs Schelby Jean-Baptiste, Irdens Exantus et Keithy Antoine brillent par leur bonne humeur et n’hésitent pas à explorer avec leurs invités des zones plus sensibles. Du profilage racial aux questions capillaires, de la santé mentale aux relations mixtes, du féminisme à la culture hip-hop, on assiste à de beaux échanges.

Disponible sur Tou.TV

Une fois c’t’un noir

Le comédien Frédéric Pierre, qui assure aussi la réalisation du documentaire, passe à travers les moments qui ont marqué l’histoire de l’humour noir au Québec. Il va à la rencontre d’acteurs et d’humoristes qui ont pavé le chemin et qui ont laissé leurs traces. Pensons à Normand Brathwaite, sans doute le premier Noir sur nos ondes. Anthony Kavanagh qui a défoncé des portes, Michel Mpambara, qu’on voit maintenant trop peu, qui n’a jamais eu peur de se moquer du regard des Blancs sur la communauté noire. Boucar Diouf, Eddy King, Erich Preach et Garihanna Jean-Louis complètent la réflexion. Si le ton est tout en humour, les réflexions et les expériences de vie sont bien profondes. Certaines frappent. S’ils ont fait progresser notre société et contribué à enrichir notre paysage humoristique, le rire cache des enjeux qui ne sont pas encore réglés.

Disponible sur Crave

Esclaves

C’est 400 ans d’histoire que cette spectaculaire série documentaire animée par l’acteur Samuel L. Jackson met en lumière. Époque où un premier Africain se voyait déporter vers le Nouveau Monde en tant qu’esclave. On retrace ici son voyage en mer. Tout au long de la série, il sera question des origines du racisme, de son impact économique, de son importance dans le développement de nouvelles sociétés, des mouvements de résistance aussi jusqu’à son abolition. Une série à mettre à l’étude.

Lundi 20 h sur ICI Explora

Sur les pas de Rhodnie

La chorégraphe montréalaise Rhodnie Désir a eu une idée formidable pour créer sa pièce Bow’t Trail : remonter les traces de l’histoire des peuples africains qu’on a amenés en Amérique. Elle a entrepris un voyage initiatique au Cap-Haïtien, à La Nouvelle-Orléans, à Rio, à Veracruz et à Halifax. Sa démarche artistique est teintée de témoignages d’historiens, de militants et d’artistes qui, comme elle, renouent avec l’héritage chargé de leur passé.

Samedi 26 février à 22 h 30

Le pouvoir de contestation

Ce documentaire se penche sur les grands mouvements sociaux, culturels et juridiques qui ont façonné l’histoire des États-Unis. La communauté noire n’y est pas étrangère puisqu’elle a dû à plusieurs moments de son histoire se battre pour ses droits. Il y sera question notamment du droit des femmes, de la communauté LGBTQ+ et de Black Lives Matter, dont la portée a trouvé écho à l’échelle internationale.

Samedi 12 février 21 h sur Historia

5 documentaires sur des enjeux actuels

Suicide, féminicide, détresse sont des mots qu’on entend malheureusement trop souvent. Regard sur des enjeux qu’on doit résolument prendre au sérieux.

Femme, je te tue

Cette série documentaire en huit épisodes donne la parole aux proches de victimes de féminicides. L’autrice et actrice Ingrid Falaise a contribué, en racontant sa propre histoire, à mettre en lumière le terrible combat que mènent trop souvent en silence des femmes victimes de violence conjugale. Avec Sarah Bernard, recherchiste spécialisée en affaires criminelles, elles jettent un regard sur huit féminicides. Huit femmes dont les noms ne devraient pas être oubliés : Clémence Beaulieu-Patry, Marylène Lévesque, Sonia Raymond, Milia Abrar, Francine Bissonnette, Jaël Cantin, Josiane Arguin et Véronique Barbe.

Mardi 22 h à Investigation

Pas une de plus

RDI nous a habitués dans la dernière année à des séries documentaires choc sur des enjeux à la fois réels, tabous et qui demandent une action rapide. C’est le cas de cette série coup-de-poing qui traite de violence conjugale par le biais d’une immersion au cœur d’une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence. Avec pudeur et délicatesse, on y aborde la douleur de ces femmes qui ont été sous l’emprise de leur conjoint. Difficulté de se défaire du contrôle de son agresseur, douleurs physiques comme psychologiques, techniques insidieuses qui mènent à l’isolement. Ce sont des femmes courageuses qui se sont choisies, mais qui sont toujours dans la crainte tout en tentant de se rebâtir. Nous les suivons dans leurs démarches auprès de spécialistes bienveillantes qui portent à bout de bras un système qui comporte des failles criantes.

Mercredi 20 h sur ICI RDI

Perdre Mario

Il a beaucoup été question de santé mentale depuis le début de la pandémie. Mais bien qu’on annonce des investissements, l’aide n’y est pas. Le mal de vivre n’est pas un phénomène récent, mais il est grandissant. Écrit et réalisé par Carl Leblanc, ce documentaire unique percutant décortique les gestes qui ont mené son meilleur ami à commettre le geste fatal. En 2015, Mario s’est ajouté aux 1200 suicides qui ont eu lieu cette année-là au Québec. Il venait de prendre sa retraite. Il tenait un journal personnel. Pour Carl et ses amis, le choc est brutal. Et tant de questions restent en suspens, comme c’est trop souvent le cas.

Dimanche 21 h à Télé-Québec

J’t’aime gros

Débarquée un peu avant les Fêtes, cette série documentaire animée par Christine Morency et Mélissa Bédard aborde sans détour les questions de grossophobie et mise sur l’acceptation de soi. Au fil de leurs rencontres avec des spécialistes et de témoignages d’invités, les animatrices tentent de faire taire des clichés, de briser des préjugés et de mettre en lumière des comportements blessants à réparer.

Disponible sur Vrai

Aide demandée

On le sait, la pandémie a durement touché le monde de la restauration, une industrie qui est déjà fragile. Pour une deuxième saison, le chef et entrepreneur Louis-François Marcotte vient en aide à des chefs propriétaires pour leur permettre de s’organiser et de faire grandir leur entreprise. Au moment du tournage l’été dernier, les salles rouvraient tranquillement. Et comme il le dit d’entrée de jeu, on ne savait pas ce que l’avenir nous réserverait. Ce qui influence la façon de réfléchir à la restauration. Quatre adresses en témoignent : une binerie de Trois-Rivières, un bistro de Saint-Jean-sur-Richelieu, une pâtisserie de Bromont et un restaurant mexicain de Montréal.