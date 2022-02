Souper de la jonquille

François Dion (photo), président-directeur général chez Levio, a accepté la présidence d’honneur du 16e Souper-bénéfice de la jonquille de Québec qui se tiendra le mercredi 20 avril au profit de la recherche sur le cancer. En raison du contexte pandémique, la formule en virtuel sera maintenue cette année. Le fidèle partenaire du souper, le Montego Resto-Club, préparera avec soin la boîte du chef, soit un repas gastronomique 5 services qui agrémentera l’activité virtuelle. Outre l’achat de repas, il existe différentes façons de contribuer à l’évènement : que ce soit en faisant un don, en achetant un forfait cadeau, en versant une commandite, ou encore en participant à l’encan virtuel. Pour de plus amples informations ou encore pour faire un don ou acheter des boîtes du chef, vous êtes invités à vous rendre sur le site de l’évènement à souperdelajonquille.ca qui sera lancé officiellement lundi (7 février). L’an dernier, une somme de 313 000 $ a été remise à la Société canadienne du cancer.

Le défi Marche-ton-don

Photo courtoisie

Février étant le mois de la santé du cœur, la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) vous invite à redonner du rythme à votre rythme en vous donnant la motivation de bouger, mais surtout la motivation d’amasser des dons pour soutenir un institut unique au Canada qui offre des soins spécialisés et ultraspécialisés aux patients atteints de maladies cardiovasculaires, respiratoires et celles reliées à l’obésité. Fixez-vous un objectif de marche quotidienne entre 10 et 25 minutes et transformez ensuite ce défi en don en textant COEUR au #20222. Vous pourrez choisir un montant entre 10 $ et 25 $, au profit de la Fondation IUCPQ. La marche est un exercice qu’on peut moduler en fonction de nos capacités et qui procure de nombreux avantages, comme se mettre en forme et prévenir les maladies cardiaques. Renseignements et témoignages : https://fondation-iucpq.org/mois-de-la-sante-du-coeur/.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 5 février 2017. Au NRG Stadium de Houston, du Texas, James White réussit une percée de deux verges en prolongation et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont complété une remontée spectaculaire (25 points), battant les Falcons d’Atlanta 34-28 lors du 51e Super Bowl.

Anniversaires

Photo courtoisie

Badaboum (photo), mascotte créé pour faire la promotion de Rendez-Vous 87, 36 ans...Cristiano Ronaldo, considéré comme l'un des plus grands joueurs de soccer portugais de l'histoire et l'un des meilleurs attaquants au monde, 37 ans...Manon Roy, conseillère principale en stratégie de diffusion au Mouvement Desjardins, 51 ans...Yvon Vallières, ex-député libéral de Richmond à l’Assemblée nationale (1973-2012) 73 ans...Roger Staubach, quart-arrière de la NFL (1969-79: Cowboys), 80 ans...Don Cherry, instructeur-chef des Bruins de Boston (1974-79), 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 février 2021 : Christopher Plummer (photo), 91 ans, acteur canadien qui a donné vie à l’inoubliable capitaine Von Trapp, dans La mélodie du bonheur... 2021 : Jules Bélanger, 91 ans, professeur québécois très impliqué socialement dans la région de la Gaspésie... 2020 : Kirk Douglas, 103 ans, acteur, producteur, réalisateur et écrivain américain, père de l'acteur et producteur Michael Douglas... 2019 : André Boudrias, 75 ans, ex-adjoint au directeur général du Canadien de Montréal et assistant assistant à Jacques Demers chez les Nordiques en 1979... 2015 : Louise Maheux-Forcier, 85 ans, écrivaine québécoise... 2013 : Huguette (Masse) Burns, 71 ans, dame de compagnie lors du Carnaval de Québec de 1980... 2013 : Paul Tanner, 95 ans, joueur de trombone, de l'orchestre de Glenn Miller... 2012 : Sam Coppola, 79 ans, acteur américain (The Sopranos)... 2010 : André Bachand, 92 ans, père de l’ex-ministre et député Raymond Bachand... 2009 : Claude Girardin, 77 ans, chanteur dans les années 1950... 2005 : Henri Rochon, 80 ans, joueur de tennis québécois... 1984 : Pierre Dudan, 68 ans, chanteur, compositeur et acteur.